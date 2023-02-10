ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский, возвращаясь в Украину, провел встречу с Дудой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Дуда провели двухчасовую встречу
Зеленский и Дуда провели двухчасовую встречу
Фото: prezydent.pl

Возвращаясь в Украину из Брюсселя (Бельгия) вечером 9 февраля президент Владимир Зеленский в Жешуве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщила канцелярия главы польского государства.

Как отметила канцелярия, Зеленский рассказал о своей "дипломатической деятельности" в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что встреча длилась около двух часов.

Президенты обсудили дальнейшие планы Зеленского и "формирование повестки дня" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

"На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом], поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий является здесь очень важным", – сказал Пшидач.

Главы государств обсудили ситуацию на фронте, безопасность и необходимость "дальнейших совместных усилий" для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией. Также разговор коснулся и темы санкций, добавил руководитель канцелярии.

"Президент Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в том числе за заботу о миллионах украинских беженцев", – добавил Пшидач.

Контекст:

8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом ШольцемУтром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель

9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из Америки, Зеленский также встретился в Польше с Дудой. 

Теги: Украина, НАТО, Польша, Франция, Великобритания, Лондон, Бельгия, Брюссель, Йенс Столтенберг, Париж, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Галина ГРИШИНА
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (66955)
2
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (51955)
3
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (47329)
4
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (47203)
5
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (45633)
6
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (45362)
7
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (33003)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (31097)
 
 
 
 