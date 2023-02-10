Зеленский, возвращаясь в Украину, провел встречу с Дудой

Как отметила канцелярия, Зеленский рассказал о своей "дипломатической деятельности" в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что встреча длилась около двух часов.

Президенты обсудили дальнейшие планы Зеленского и "формирование повестки дня" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

"На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом], поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий является здесь очень важным", – сказал Пшидач.

Главы государств обсудили ситуацию на фронте, безопасность и необходимость "дальнейших совместных усилий" для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией. Также разговор коснулся и темы санкций, добавил руководитель канцелярии.

"Президент Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в том числе за заботу о миллионах украинских беженцев", – добавил Пшидач.