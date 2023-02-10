Зеленский, возвращаясь в Украину, провел встречу с Дудой

Как отметила канцелярия, Зеленский рассказал о своей "дипломатической деятельности" в Брюсселе, Париже и Лондоне.
Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что встреча длилась около двух часов.
Президенты обсудили дальнейшие планы Зеленского и "формирование повестки дня" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.
"На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом], поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий является здесь очень важным", – сказал Пшидач.
Главы государств обсудили ситуацию на фронте, безопасность и необходимость "дальнейших совместных усилий" для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией. Также разговор коснулся и темы санкций, добавил руководитель канцелярии.
"Президент Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в том числе за заботу о миллионах украинских беженцев", – добавил Пшидач.
8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель
9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из Америки, Зеленский также встретился в Польше с Дудой.