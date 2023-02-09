ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Науседа считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца этого года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа подчеркнул, что Украине до осени необходимо провести ряд реформ
Науседа подчеркнул, что Украине до осени необходимо провести ряд реформ
Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться до конца текущего года. Об этом 9 февраля он сказал журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС. Выступление Науседы опубликовал сайт Европейского совета.

В то же время литовский лидер подчеркнул, что для этого Украине до осени необходимо провести ряд реформ.

"Я очень надеюсь, что Украина, которая крайне успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальную оценку в октябре и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", – сказал Науседа.

По его словам, важно послать Киеву сигнал и принять решение по поводу переговоров о членстве.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

В совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля, говорится, что Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как отметила "Европейская правда", это может позволить Украине при условии внедрения реформ начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский совет, Европейский союз, Европа, Евросоюз, Гитанас Науседа, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Галина ГРИШИНА
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Все эти гомеопаты от политики от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
Галина ГРИШИНА
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (89520)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (67428)
3
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (58712)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (49823)
5
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (39128)
6
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (35616)
7
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (33041)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (27131)
 
 
 
 