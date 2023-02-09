Науседа считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца этого года

В то же время литовский лидер подчеркнул, что для этого Украине до осени необходимо провести ряд реформ.

"Я очень надеюсь, что Украина, которая крайне успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальную оценку в октябре и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", – сказал Науседа.

По его словам, важно послать Киеву сигнал и принять решение по поводу переговоров о членстве.