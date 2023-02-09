Науседа считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца этого года

В то же время литовский лидер подчеркнул, что для этого Украине до осени необходимо провести ряд реформ.
"Я очень надеюсь, что Украина, которая крайне успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальную оценку в октябре и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", – сказал Науседа.
По его словам, важно послать Киеву сигнал и принять решение по поводу переговоров о членстве.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
В совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля, говорится, что Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как отметила "Европейская правда", это может позволить Украине при условии внедрения реформ начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году.