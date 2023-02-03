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Уровень безработицы в Украине в этом году составит 26% – НБУ

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В 2024 году уровень безработицы снизится до 20%
В 2024 году уровень безработицы снизится до 20%
Фото: depositphotos.com

В 2023 году инфляция замедлится до 18,7%, а реальный ВВП вырастет только маржинально – на 0,3%. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на инфляционный отчет за январь 2023 года.

Инфляция будет замедляться из-за жестких монетарных условий, замедления глобальной инфляции, налаживания логистики, адаптации бизнеса, заявили в НБУ. В то же время добавили, что быстрому снижению инфляции мешают "последствия полномасштабной войны".

Безработица в течение года будет оставаться на высоком уровне – около 26%, сообщили в регуляторе. 

"В дальнейшем она будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%. Безработица будет оставаться выше своего естественного уровня, учитывая, что процесс восстановления производственных мощностей и логистических путей потребует немало времени", – говорится в сообщении.

Зарплаты будут расти также медленно из-за значительной инфляции: в 2023 году – на 3,3%, а в последующие два года – еще на 6,5% и 4,3% соответственно, добавили в Нацбанке.

Контекст:

Летом 2022 года спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

По состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине была зарегистрирована 191 тыс. безработных. Но, как объяснял народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, официальная статистика не отражает реальной картины занятости в стране. Он считает, что на нее оказывают влияние несколько существенных факторов, спровоцированных войной, в том числе выезд за границу большого количества людей, которые не могут оттуда стать на учет. Кроме того, отметил Железняк, выплаты по безработице сейчас сокращены до 90 дней, поэтому многие просто не тратят время ради столь короткого периода.

Теги: безработица, инфляция, зарплата, НБУ, ВВП, отчет
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