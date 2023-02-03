Уровень безработицы в Украине в этом году составит 26% – НБУ

Инфляция будет замедляться из-за жестких монетарных условий, замедления глобальной инфляции, налаживания логистики, адаптации бизнеса, заявили в НБУ. В то же время добавили, что быстрому снижению инфляции мешают "последствия полномасштабной войны".

Безработица в течение года будет оставаться на высоком уровне – около 26%, сообщили в регуляторе.

"В дальнейшем она будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%. Безработица будет оставаться выше своего естественного уровня, учитывая, что процесс восстановления производственных мощностей и логистических путей потребует немало времени", – говорится в сообщении.

Зарплаты будут расти также медленно из-за значительной инфляции: в 2023 году – на 3,3%, а в последующие два года – еще на 6,5% и 4,3% соответственно, добавили в Нацбанке.