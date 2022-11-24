В Украине рекордно снизилась официальная безработица. Нардеп объяснил, почему это не отражает реальность

По его данным, с июня их количество снизилось почти на 77 тыс., и никогда в истории наблюдения безработицы в Украине таких низких показателей не было.
При этом, по мнению депутата, официальная статистика не отражает реальной картины занятости в стране. Он считает, что на нее оказывает влияние несколько существенных факторов, спровоцированных войной, в том числе – выезд за границу большого количества людей, которые не могут оттуда стать на учет.
Железняк отметил, что выплаты по безработице сейчас сокращены до 90 дней, поэтому многие просто не тратят время ради столь короткого периода. Нардеп сообщил, что сегодня выплаты получают 171,6 тыс. человек, при этом средний размер пособия – 4,6 тыс. грн.
Одной из главных причин скрытой безработицы он также назвал то, что мужчины должны перед регистрацией принести документы из военкомата. Поэтому сейчас они почти не регистрируются.
"Ну и единственный приятный пункт: Госзанятость начала активно трудоустраивать людей. С начала войны 428 тыс. человек у нас получили статус безработных, и уже 237 тыс. из них нашли работу через центры занятости", – добавил парламентарий.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.
19 сентября Ярослав Железняк заявил, что в Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного. По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных.