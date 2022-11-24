В Украине рекордно снизилась официальная безработица. Нардеп объяснил, почему это не отражает реальность

При выезде за границу украинцы не могут оттуда стать на учет Фото: ЕРА

По его данным, с июня их количество снизилось почти на 77 тыс., и никогда в истории наблюдения безработицы в Украине таких низких показателей не было.

При этом, по мнению депутата, официальная статистика не отражает реальной картины занятости в стране. Он считает, что на нее оказывает влияние несколько существенных факторов, спровоцированных войной, в том числе – выезд за границу большого количества людей, которые не могут оттуда стать на учет.

Железняк отметил, что выплаты по безработице сейчас сокращены до 90 дней, поэтому многие просто не тратят время ради столь короткого периода. Нардеп сообщил, что сегодня выплаты получают 171,6 тыс. человек, при этом средний размер пособия – 4,6 тыс. грн.

Одной из главных причин скрытой безработицы он также назвал то, что мужчины должны перед регистрацией принести документы из военкомата. Поэтому сейчас они почти не регистрируются.

"Ну и единственный приятный пункт: Госзанятость начала активно трудоустраивать людей. С начала войны 428 тыс. человек у нас получили статус безработных, и уже 237 тыс. из них нашли работу через центры занятости", – добавил парламентарий.