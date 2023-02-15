Зеленский заявил, что украинские воины очень ждут лучшие в мире шведские САУ Archer. Премьер Швеции ответил, когда будет поставка

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Особенно наши воины ожидают… шведские [САУ] Archer – одни из лучших в мире артиллерийских систем, – рассказал Зеленский. – Оборонная поддержка Украины… это лучший способ приблизить мир и гарантировать безопасность в Европе".

Кристерссон напомнил, что последний пакет оборонной помощи Швеции для Украины включает 51 боевую машину пехоты (БМП) и САУ Archer, которые "повлияют значительно на боевую способность сил Украины".

СМИ спросили премьера Швеции, когда САУ Archer будут поставлены в Украину.

"Мы не будем, конечно, говорить о точных датах поставки. Вы понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, которые связаны, в частности, с подготовкой. Следовательно, как можно скорее", – ответил Кристерссон.