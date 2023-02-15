Зеленский заявил, что украинские воины очень ждут лучшие в мире шведские САУ Archer. Премьер Швеции ответил, когда будет поставка

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
"Особенно наши воины ожидают… шведские [САУ] Archer – одни из лучших в мире артиллерийских систем, – рассказал Зеленский. – Оборонная поддержка Украины… это лучший способ приблизить мир и гарантировать безопасность в Европе".
Кристерссон напомнил, что последний пакет оборонной помощи Швеции для Украины включает 51 боевую машину пехоты (БМП) и САУ Archer, которые "повлияют значительно на боевую способность сил Украины".
СМИ спросили премьера Швеции, когда САУ Archer будут поставлены в Украину.
"Мы не будем, конечно, говорить о точных датах поставки. Вы понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, которые связаны, в частности, с подготовкой. Следовательно, как можно скорее", – ответил Кристерссон.
САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.
Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в августе 2022 года призывал Швецию предоставить Украине САУ Archer. Современное оружие необходимо Вооруженным силам Украины для деоккупации территорий, захваченных Россией с 2014 года. Зеленский 19 января 2023 года призвал партнеров передать ВСУ тяжелые вооружения, с помощью которых Украина вернет себе в том числе Крым.
В тот же день Кристерссон объявил о 10-м пакете военной помощи Швеции для Украины, включающем САУ Archer, БМП и NLAW. Он не уточнил, сколько всего САУ должно поступить в Украину. По данным СМИ, Швеция располагает 48 установками Archer.