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19 января правительство Швеции обсудит поставку Украине САУ Archer – СМИ

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Предоставить САУ Украине Швецию призывали еще летом 2022 года
Предоставить САУ Украине Швецию призывали еще летом 2022 года
Фото: wikipedia.org

Правительство Швеции 19 января намерено рассмотреть вопрос о возможной передаче Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, сообщает 18 января "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня заседания.

Издание отмечает, что вопрос повестки дня сформулирован так: "Задание вооруженным силам Швеции по подготовке к передаче Украине артиллерийских систем".

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции по безопасности в городе Сален отметил, что Швеция "решительно выступает за то, чтобы предоставить такую передовую систему вооружений" Украине.

САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.

Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника". 

"Archer может произвести шесть выстрелов, сдвинуться с места и переместиться на 500 метров менее чем за две минуты, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Стреляет как обычными артиллерийскими боеприпасами, так и противотанковыми ракетами BONUS и высокоточными управляемыми боеприпасами Excalibur. Archer находятся в оперативном использовании и поступили на вооружение шведской армии в 2016 году на сочлененном шасси Volvo с колесной формулой 6х6", – говорится в описании к САУ. Также есть варианты с колесной базой 8х8 и 10х10. 

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в августе 2022 года призывал Швецию предоставить Украине САУ Archer.

Современное оружие необходимо Вооруженным силам Украины для деоккупации территорий, захваченных Россией с 2014 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, Швеция, война, вооружение, артиллерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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