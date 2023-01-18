19 января правительство Швеции обсудит поставку Украине САУ Archer – СМИ

Издание отмечает, что вопрос повестки дня сформулирован так: "Задание вооруженным силам Швеции по подготовке к передаче Украине артиллерийских систем".

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции по безопасности в городе Сален отметил, что Швеция "решительно выступает за то, чтобы предоставить такую передовую систему вооружений" Украине.

САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.

Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника".

"Archer может произвести шесть выстрелов, сдвинуться с места и переместиться на 500 метров менее чем за две минуты, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Стреляет как обычными артиллерийскими боеприпасами, так и противотанковыми ракетами BONUS и высокоточными управляемыми боеприпасами Excalibur. Archer находятся в оперативном использовании и поступили на вооружение шведской армии в 2016 году на сочлененном шасси Volvo с колесной формулой 6х6", – говорится в описании к САУ. Также есть варианты с колесной базой 8х8 и 10х10.