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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Швеции выступил за предоставление Украине САУ Archer, которые считаются одними из наиболее современных в мире

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Archer может произвести шесть выстрелов, сдвинуться с места и переместиться на 500 метров менее чем за две минуты, при этом экипаж остается в бронированной кабине, заявляют производители САУ
Archer может произвести шесть выстрелов, сдвинуться с места и переместиться на 500 метров менее чем за две минуты, при этом экипаж остается в бронированной кабине, заявляют производители САУ
Скриншот: BAE Systems, Inc. / YouTube

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддерживает предоставление Украине самоходных артиллерийских систем Archer. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов Aftonbladet 8 января на конференции по безопасности в городе Сален.

Кристерссон отметил, что все время говорил: Швеция "решительно выступает за то, чтобы предоставить такую передовую систему вооружений" Украине.

"Эта работа продолжается, и я вернусь к вам, как только мы ее завершим", – сказал премьер. 

Издание отметило, что политик критиковал предыдущее правительство в том числе из-за того, что Украина пока не получила САУ Archer, однако когда правительство Швеции под руководством Кристерссона представило в декабре новый пакет помощи, этих артиллерийских систем в нем не было. 

Кристерссон объяснил это тем, что Archer "не было в списке желаний Украины". По его словам, предоставление Украине Archer – в процессе планирования, и система "была и остается главным приоритетом" для Швеции в вопросе поставок Киеву оборонной помощи. 

САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.

Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника". 

"Archer может произвести шесть выстрелов, сдвинуться с места и переместиться на 500 метров менее чем за две минуты, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Стреляет как обычными артиллерийскими боеприпасами, так и противотанковыми ракетами BONUS и высокоточными управляемыми боеприпасами Excalibur. Archer находятся в оперативном использовании и поступили на вооружение шведской армии в 2016 году на сочлененном шасси Volvo с колесной формулой 6х6", – говорится в описании к САУ. Также есть варианты с колесной базой 8х8 и 10х10. 

ВИДЕО
Видео: BAE Systems, Inc. / YouTube
Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал Швецию предоставить Украине такие САУ в августе прошлого года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Швеция
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