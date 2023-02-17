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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После войны на Донбассе ничего живого не будет – Зеленский

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Оккупанты ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам на Донбассе, отметил Зеленский
Оккупанты ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам на Донбассе, отметил Зеленский
Фото: EPA

Российские оккупанты в войне против Украины целенаправленно разрушают жилые дома гражданских на Донбассе.

Об этом 17 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Как они там воюют?.. Ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам, абсолютно неслучайно, все разрушают для того, чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда стараются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас про людей и про инфраструктуру", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, так же действовал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, "используя авиацию и бомбардировки Европы".

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО". Зеленский также считает, что вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Адольф Гитлер, Донбасс, нападение, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности, инфраструктура, российские оккупанты
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