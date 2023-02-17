После войны на Донбассе ничего живого не будет – Зеленский

Об этом 17 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Как они там воюют?.. Ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам, абсолютно неслучайно, все разрушают для того, чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда стараются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас про людей и про инфраструктуру", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, так же действовал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, "используя авиацию и бомбардировки Европы".

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО". Зеленский также считает, что вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет.