Вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет – Зеленский

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска [нападения со стороны Беларуси] нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно… Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, – сказал Зеленский. – Белорусы в принципе… не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества. Мы имеем цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса".

Если же это произойдет, продолжил президент Украины, "это будет большая историческая ошибка" Беларуси.

"Одно дело, когда с их территории… летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют… Другое дело – если ты сознательно… присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И таким образом делаешь Беларусь частью террористического режима [президента РФ Владимира] Путина и этой захватнической войны. И в то же время становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала, возмещения за все то, что Россия сделала и продолжает делать. Мы считаем, что сил недостаточно, и все, кто придет на нашу землю, – точно не вернутся. Это не запугивание… Мы защищаем себя", – резюмировал Зеленский.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".