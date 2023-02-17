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Вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет – Зеленский

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Белорусы в принципе не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества, отметил Зеленский
Белорусы в принципе не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Белорусское общество не поддерживает войну, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия, риска нападения со стороны Беларуси на сегодня нет.

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска [нападения со стороны Беларуси] нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно… Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, – сказал Зеленский. – Белорусы в принципе… не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества. Мы имеем цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса".

Если же это произойдет, продолжил президент Украины, "это будет большая историческая ошибка" Беларуси.

"Одно дело, когда с их территории… летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют… Другое дело – если ты сознательно… присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И таким образом делаешь Беларусь частью террористического режима [президента РФ Владимира] Путина и этой захватнической войны. И в то же время становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала, возмещения за все то, что Россия сделала и продолжает делать. Мы считаем, что сил недостаточно, и все, кто придет на нашу землю, – точно не вернутся. Это не запугивание… Мы защищаем себя", – резюмировал Зеленский.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября считающий себя президентом Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, террористы, нападение, угрозы, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, трибунал, президент, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности
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