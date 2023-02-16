Лукашенко заявил, что не будет посылать армию Беларуси воевать в Украине

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.