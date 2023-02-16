Лукашенко заявил, что не будет посылать армию Беларуси воевать в Украине

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – заявил Лукашенко.
Он отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.