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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия и Беларусь, вероятно, начали имитировать вылеты истребителей МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами" – "Беларускi Гаюн"

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Вероятно, оккупанты в Беларуси тренировались с целью выдавать взлет обычных истребителей за взлет носителя "Кинжалов", утверждает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Вероятно, оккупанты в Беларуси тренировались с целью выдавать взлет обычных истребителей за взлет носителя "Кинжалов", утверждает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Фото: EPA

Россия и Беларусь, по некоторым признакам, начали имитировать вылеты с белорусских аэродромов истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вместо них в воздух поднимают другие самолеты. Об этом 11 февраля в Telegram сообщила мониторинговая группа "Беларускi Гаюн".

"Гаюн" отмечает, что 10 февраля утром на аэродром в Мачулищах из Барановичей была переброшена группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50 (самолет дальней радиолокационной разведки ДРЛО Ил-76 А-50У. – "ГОРДОН").

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", – говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.

"Различные факторы говорят, что наша теория верна и в данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и т.д.)", – сказано в сообщении мониторинговой группы.

Каждый раз, когда в Беларуси взлетает один или несколько самолетов МиГ-31К, по всей Украине объявляется воздушная тревога, поскольку предугадать, куда именно может быть нанесен удар ракетой "Кинжал", невозможно, а перехватывать эти ракеты украинская система противовоздушной обороны на данный момент не способна. Последнее на данный момент применение российскими войсками ракет "Кинжал" зафиксировано 26 января.

Контекст:

1 ноября 2022 года разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.

4 ноября "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщило, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России. Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".

1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333. 13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие три МиГ-31К, с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.

16 января 2023 года вблизи украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в региональную группировку войск. В Генштабе ВСУ отметили, что под видом совместных учений Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси и угроза нанесения ударов по Украине с территории Беларуси возросла.

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