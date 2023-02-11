Россия и Беларусь, вероятно, начали имитировать вылеты истребителей МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами" – "Беларускi Гаюн"

"Гаюн" отмечает, что 10 февраля утром на аэродром в Мачулищах из Барановичей была переброшена группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50 (самолет дальней радиолокационной разведки ДРЛО Ил-76 А-50У. – "ГОРДОН").

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", – говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.

"Различные факторы говорят, что наша теория верна и в данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и т.д.)", – сказано в сообщении мониторинговой группы.

Каждый раз, когда в Беларуси взлетает один или несколько самолетов МиГ-31К, по всей Украине объявляется воздушная тревога, поскольку предугадать, куда именно может быть нанесен удар ракетой "Кинжал", невозможно, а перехватывать эти ракеты украинская система противовоздушной обороны на данный момент не способна. Последнее на данный момент применение российскими войсками ракет "Кинжал" зафиксировано 26 января.