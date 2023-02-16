Зеленский: Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем сражаться и выживем

Об этом в интервью BBC, опубликованном 16 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял летом 2022 года, что его страна не будет участвовать в войне, если Украина не перейдет "красные линии".
16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины.
Если же это произойдет, продолжил президент Украины, "мы будем сражаться и выживем".
По словам Зеленского, позволить России снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину было бы "огромной ошибкой".
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).
В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время предполагаемой встречи 17 февраля.