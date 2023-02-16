Зеленский: Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем сражаться и выживем

Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну на стороне России Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью BBC, опубликованном 16 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял летом 2022 года, что его страна не будет участвовать в войне, если Украина не перейдет "красные линии".

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины.

Если же это произойдет, продолжил президент Украины, "мы будем сражаться и выживем".

По словам Зеленского, позволить России снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину было бы "огромной ошибкой".