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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем сражаться и выживем

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Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну на стороне России
Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну на стороне России
Фото: president.gov.ua

Если Беларусь вступит в войну на стороне России, то Украина будет сражаться.

Об этом в интервью BBC, опубликованном 16 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял летом 2022 года, что его страна не будет участвовать в войне, если Украина не перейдет "красные линии".

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины.

Если же это произойдет, продолжил президент Украины, "мы будем сражаться и выживем".

По словам Зеленского, позволить России снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину было бы "огромной ошибкой".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время предполагаемой встречи 17 февраля.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, нападение, угрозы, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, интервью
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