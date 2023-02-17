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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нуланд: Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован

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Путин превратил Крым в военную базу, которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула Нуланд
Путин превратил Крым в военную базу, которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула Нуланд
Фото: ЕРА

США считают легитимными целями российские военные объекты в оккупированном Крыму и поддерживают нанесение ударов по ним. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля во время онлайн-разговора со старшим научным сотрудником аналитического центра Фонда Карнеги Аароном Дэвидом Миллером, трансляция велась в YouTube.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это", – сказала она. 

Нуланд подчеркнула, что президент России Владимир Путин идет на эскалацию и помощь союзников должна отвечать уровню эскалации. Она отметила, что Украине нужно деоккупировать значительные части территории "еще до того, как переходить к вопросу о Крыме", и что на этом Киев сейчас сосредоточен.

"Наша позиция остается таковой, что они должны и делают всю территорию своей в пределах своих международных границ. Мы никогда не признавали власть России над Крымом", – добавила дипломат. 

После оккупации Крыма Путин превратил полуостров в "массивную военную базу", которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула она и обратила внимание на нарушение прав человека в Крыму и преследования крымских татар. 

"Поэтому не имеет значения, что украинцы решат по поводу Крыма в плане того, где они решат воевать и так далее, Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум – как минимум – демилитаризован. Это должно быть частью обеспечения устойчивого сдерживания. Поэтому я не стану предугадывать, где украинцы решат воевать или как они решат поступить с Крымом в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Мы признаем Крым Украиной. Все, кто говорит о Крыме, должны понять, для чего Путин его использовал", – подчеркнула Нуланд.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем"Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Крым, Виктория Нуланд, война России против Украины, безопасность
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