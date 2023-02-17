Нуланд: Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован

Путин превратил Крым в военную базу, которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула Нуланд Фото: ЕРА

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это", – сказала она.

Нуланд подчеркнула, что президент России Владимир Путин идет на эскалацию и помощь союзников должна отвечать уровню эскалации. Она отметила, что Украине нужно деоккупировать значительные части территории "еще до того, как переходить к вопросу о Крыме", и что на этом Киев сейчас сосредоточен.

"Наша позиция остается таковой, что они должны и делают всю территорию своей в пределах своих международных границ. Мы никогда не признавали власть России над Крымом", – добавила дипломат.

После оккупации Крыма Путин превратил полуостров в "массивную военную базу", которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула она и обратила внимание на нарушение прав человека в Крыму и преследования крымских татар.

"Поэтому не имеет значения, что украинцы решат по поводу Крыма в плане того, где они решат воевать и так далее, Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум – как минимум – демилитаризован. Это должно быть частью обеспечения устойчивого сдерживания. Поэтому я не стану предугадывать, где украинцы решат воевать или как они решат поступить с Крымом в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Мы признаем Крым Украиной. Все, кто говорит о Крыме, должны понять, для чего Путин его использовал", – подчеркнула Нуланд.