Нуланд: Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это", – сказала она.
Нуланд подчеркнула, что президент России Владимир Путин идет на эскалацию и помощь союзников должна отвечать уровню эскалации. Она отметила, что Украине нужно деоккупировать значительные части территории "еще до того, как переходить к вопросу о Крыме", и что на этом Киев сейчас сосредоточен.
"Наша позиция остается таковой, что они должны и делают всю территорию своей в пределах своих международных границ. Мы никогда не признавали власть России над Крымом", – добавила дипломат.
После оккупации Крыма Путин превратил полуостров в "массивную военную базу", которую сейчас использует в войне против Украины, подчеркнула она и обратила внимание на нарушение прав человека в Крыму и преследования крымских татар.
"Поэтому не имеет значения, что украинцы решат по поводу Крыма в плане того, где они решат воевать и так далее, Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум – как минимум – демилитаризован. Это должно быть частью обеспечения устойчивого сдерживания. Поэтому я не стану предугадывать, где украинцы решат воевать или как они решат поступить с Крымом в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Мы признаем Крым Украиной. Все, кто говорит о Крыме, должны понять, для чего Путин его использовал", – подчеркнула Нуланд.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.