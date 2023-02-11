Украина готовит кадровый резерв для Крыма, должности могут получить ветераны войны – Верещук

Верещук заявила, что уже сейчас надо готовить кадры для работы в Крыму Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Сегодня с коллегами обсуждали вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма. У нас есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!" – написала Верещук.

8 февраля она сообщала о проведенном межведомственном совещании по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества, на котором было принято решение уже сейчас начинать готовить кадровый резерв для полуострова.

"Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – подчеркнула министр.