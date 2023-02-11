Украина готовит кадровый резерв для Крыма, должности могут получить ветераны войны – Верещук

"Сегодня с коллегами обсуждали вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма. У нас есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!" – написала Верещук.
8 февраля она сообщала о проведенном межведомственном совещании по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества, на котором было принято решение уже сейчас начинать готовить кадровый резерв для полуострова.
"Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – подчеркнула министр.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.