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Украинские ведомства скоро начнут готовить кадровый резерв для Крыма – Верещук

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Верещук: Необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас
Верещук: Необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас
Фото: minre.gov.ua

Украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на межведомственном совещании, сообщила пресс-служба министерства 8 февраля.

В совещании приняли участие представители силового блока, постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители общественных организаций, отметила пресс-служба.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – заявила Верещук.

Министр отметила, что во время реинтеграции Крыма и разработки необходимой законодательной базы необходимо учесть "значительную численность населения и длительный период временной оккупации".

Также на совещании обсудили ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус "колонизаторов" , то есть граждан России, прибывших на полуостров, сообщили в ведомстве.

"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Верещук.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров, оккупация, Ирина Верещук, реинтеграция, Тамила Ташева, коллаборационизм, деоккупация
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