Украинские ведомства скоро начнут готовить кадровый резерв для Крыма – Верещук

В совещании приняли участие представители силового блока, постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители общественных организаций, отметила пресс-служба.
"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – заявила Верещук.
Министр отметила, что во время реинтеграции Крыма и разработки необходимой законодательной базы необходимо учесть "значительную численность населения и длительный период временной оккупации".
Также на совещании обсудили ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус "колонизаторов" , то есть граждан России, прибывших на полуостров, сообщили в ведомстве.
"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Верещук.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".