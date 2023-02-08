Украинские ведомства скоро начнут готовить кадровый резерв для Крыма – Верещук

Верещук: Необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас Фото: minre.gov.ua

В совещании приняли участие представители силового блока, постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители общественных организаций, отметила пресс-служба.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – заявила Верещук.

Министр отметила, что во время реинтеграции Крыма и разработки необходимой законодательной базы необходимо учесть "значительную численность населения и длительный период временной оккупации".

Также на совещании обсудили ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус "колонизаторов" , то есть граждан России, прибывших на полуостров, сообщили в ведомстве.

"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Верещук.