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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационная администрация в Крыму может готовиться к освобождению полуострова Украиной – ГУР Минобороны

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В ГУР рассказали о признаках подготовки оккупантами к освобождению Крыма
В ГУР рассказали о признаках подготовки оккупантами к освобождению Крыма
Фото: radiosvoboda.org

Оккупационная администрация в Крыму, вероятно, готовится к освобождению полуострова Украиной. Об этом проинформировало 9 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российская оккупационная администрация и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно документу, устанавливается высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению ГУР, срок действия этих мер неограниченный – до тех пор, пока не будет принято решение об их отмене. 

В решении указано, что подразделениям ФСБ, которые действуют в Крыму, и линейному отделению МВД РФ на транспорте нужно усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. 

"Усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и регистрацией временного места жительства. Подразделениям МЧС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций". Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации", – добавили в ГУР. 

В украинской разведке считают, что эти меры могут свидетельствовать о подготовке оккупантами к освобождению Крыма силами обороны Украины. 

"Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", – считают в ГУР. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0EEWyixP15dhUrfiWci7Lbn5YdP2YgxR8Rpvq4ff8JXjBKVNNYNRqorCF2ymyV3h6l

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Министерство здравоохранения, Керчь, Армянск, Джанкой, война России против Украины, Красноперекопск, ГУР Минобороны Украины
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