Оккупационная администрация в Крыму может готовиться к освобождению полуострова Украиной – ГУР Минобороны

В ГУР рассказали о признаках подготовки оккупантами к освобождению Крыма Фото: radiosvoboda.org

"Российская оккупационная администрация и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно документу, устанавливается высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации", – говорится в релизе.

Согласно сообщению ГУР, срок действия этих мер неограниченный – до тех пор, пока не будет принято решение об их отмене.

В решении указано, что подразделениям ФСБ, которые действуют в Крыму, и линейному отделению МВД РФ на транспорте нужно усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове.

"Усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и регистрацией временного места жительства. Подразделениям МЧС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций". Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации", – добавили в ГУР.

В украинской разведке считают, что эти меры могут свидетельствовать о подготовке оккупантами к освобождению Крыма силами обороны Украины.

"Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", – считают в ГУР.