Нуланд о наступлении РФ в Украине: Если это оно, то оно очень убогое

Об этом она заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку приводит сайт Госдепа.
"Вы видите, как война разгорается на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то оно очень убогое, я бы сказала", – заявила она.
Нуланд добавила, что Украина готовит свое контрнаступление "на более поздний срок".
Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин, начав полномасштабную войну против Украины, серьезно недооценил как способность украинцев защищать свою страну, так и решимость демократического сообщества поддерживать Украину.
"Сейчас мы более едины, чем до этого жестокого вторжения. Украина не только храбро сражается, но сегодня 50 с лишним стран выделяют десятки миллиардов долларов в виде военной, экономической и гуманитарной помощи. НАТО стал сильнее. Сообщество ООН сплочено как никогда. Украина выдвинула формулу справедливого мира в 10 пунктах президента [Владимира] Зеленского, а Россия продолжает говорить о ложном мире. Нам нужен прочный мир, при котором Украина сможет не только выжить, но и процветать в пределах своих международных границ, и мы не потерпим никакого ложного или фальшивого мира, который просто даст России возможность отдохнуть, переоборудоваться и вернуться", – добавила Нуланд.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.