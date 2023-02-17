Нуланд о наступлении РФ в Украине: Если это оно, то оно очень убогое

Нуланд подчеркнула, что Путин, начав полномасштабную войну против Украины, серьезно недооценил как способность украинцев защищать свою страну, так и решимость демократического сообщества поддерживать Украину Фото: ЕРА

Об этом она заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку приводит сайт Госдепа.

"Вы видите, как война разгорается на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то оно очень убогое, я бы сказала", – заявила она.

Нуланд добавила, что Украина готовит свое контрнаступление "на более поздний срок".

Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин, начав полномасштабную войну против Украины, серьезно недооценил как способность украинцев защищать свою страну, так и решимость демократического сообщества поддерживать Украину.

"Сейчас мы более едины, чем до этого жестокого вторжения. Украина не только храбро сражается, но сегодня 50 с лишним стран выделяют десятки миллиардов долларов в виде военной, экономической и гуманитарной помощи. НАТО стал сильнее. Сообщество ООН сплочено как никогда. Украина выдвинула формулу справедливого мира в 10 пунктах президента [Владимира] Зеленского, а Россия продолжает говорить о ложном мире. Нам нужен прочный мир, при котором Украина сможет не только выжить, но и процветать в пределах своих международных границ, и мы не потерпим никакого ложного или фальшивого мира, который просто даст России возможность отдохнуть, переоборудоваться и вернуться", – добавила Нуланд.