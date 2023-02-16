Зеленский провел заседание ставки и рассказал о приоритетах на ближайшее время

"Провел сегодня очередное заседание ставки. И в нем приняли участие все командующие оперативных направлений. Детально заслушали информацию по каждому направлению и перспективы – тоже по каждому из направлений", – сказал он.
По словам Зеленского, речь шла об обучении украинских военных, поставках оружия и планах российских оккупантов.
"Поставка оружия и боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", – сообщил он.
Зеленский заявлял в интервью 16 февраля, что новая волна российского наступления, о которой предупреждали ранее, началась и "российские атаки уже происходят с нескольких направлений".
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз, последний – 13 февраля.