Зеленский провел заседание ставки и рассказал о приоритетах на ближайшее время

Зеленский: Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время Фото: president.gov.ua

"Провел сегодня очередное заседание ставки. И в нем приняли участие все командующие оперативных направлений. Детально заслушали информацию по каждому направлению и перспективы – тоже по каждому из направлений", – сказал он.

По словам Зеленского, речь шла об обучении украинских военных, поставках оружия и планах российских оккупантов.

"Поставка оружия и боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", – сообщил он.

Зеленский заявлял в интервью 16 февраля, что новая волна российского наступления, о которой предупреждали ранее, началась и "российские атаки уже происходят с нескольких направлений".