Зеленский: Послевоенное общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине. Много чего вымыла эта война

В Украине "есть антикоррупционная система" – "одна из самых мощных в Европе", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение 17 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Много чего вымыла эта война. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много... Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов, и поэтому я уверен: мы это поборем", – заверил президент.

В то же время, по словам Зеленского, в Украине продолжаются реформы, "есть антикоррупционная система" – "одна из самых мощных в Европе".

"У нас много институций, завершается отбор должностного лица в последний антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать… То есть, несмотря на войну, мы работаем. Да, есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается уже не так много", – отметил президент Украины.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".