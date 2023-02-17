Зеленский: Послевоенное общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине. Много чего вымыла эта война

Такое мнение 17 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.
"Много чего вымыла эта война. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много... Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов, и поэтому я уверен: мы это поборем", – заверил президент.
В то же время, по словам Зеленского, в Украине продолжаются реформы, "есть антикоррупционная система" – "одна из самых мощных в Европе".
"У нас много институций, завершается отбор должностного лица в последний антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать… То есть, несмотря на войну, мы работаем. Да, есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается уже не так много", – отметил президент Украины.
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".
Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.
По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".
С момента получения статуса кандидата на членство в ЕС, Украина предприняла ряд шагов, обеспечивающих необратимость реформ и соответствующих семи рекомендациям Еврокомиссии, заявил 17 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, летом 2022 года в Украине назначили главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В январе 2023 года съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте, это позволило возобновить работу органа судейского самоуправления.
Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора, но этого пока не произошло.
14 февраля был избран новый председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.