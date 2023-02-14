Высший антикоррупционный суд Украины возглавила Михайленко

Последние девять месяцев ВАКС возглавлял и. о. председателя Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

"Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей", – говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что с 7 мая 2022 года полномочия председателя суда исполнял Олег Павлишин как судья с наибольшим судейским стажем. До этого, с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич.