ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Высший антикоррупционный суд Украины возглавила Михайленко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последние девять месяцев ВАКС возглавлял и. о. председателя
Последние девять месяцев ВАКС возглавлял и. о. председателя
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

14 февраля на собрании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины председателем суда избрали Веру Михайленко. Об этом ВАКС проинформировал в Facebook.

"Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей", – говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что с 7 мая 2022 года полномочия председателя суда исполнял Олег Павлишин как судья с наибольшим судейским стажем. До этого, с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/pfbid0qt5y2WVwrJwfjagbWiyteZFLyqExada5yyxxwdyf5fQh8MDxUKYFp37tWKtfWT9Yl

Контекст:

Высший антикоррупционный суд создан в Украине в соответствии с судебной реформой 2016 года. Работа ВАКС началась 5 сентября 2019 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: судья, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС, Вера Михайленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
Галина ГРИШИНА
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
Галина ГРИШИНА
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
Галина Гришина
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
Галина ГРИШИНА
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (350953)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (103808)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (56631)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (54522)
5
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (50265)
6
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (34434)
7
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (26053)
8
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой (23360)
 
 
 
 