ВАКС конфисковал имущество у трех крымских коллаборантов

В 2022 году в Украине приняли закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников Фото: pixabay.com

В частности, ВАКС удовлетворил конфискацию имущества бывшего правоохранителя Сергея Колбина, командовавшего ротой милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополь.

Фото: council.gov.ru

В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону российских оккупантов. Как итог – в 2020 году он получил от Кремля мандат члена Совета федерации (верхняя палата российского парламента).

В этой должности он принимал участие в ратификации решений, оказавших политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам России аннексировать суверенную украинскую территорию путем проведения фиктивных референдумов.

По решению суда его имущество – квартира площадью 63,7 м² в Севастополе, автомобиль Ssang Yong Kyron и легковой прицеп – взимаются в доход государства.

Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего депутата Ольги Ковитиди. Она была депутатом Верховного Совета Крыма от Блока Куницына в 2006–2010 годах и от Партии регионов в 2010–2014 годах. Также с 2006-го по 2008 год работала заместителем председателя Севастопольской администрации Сергея Куницына, затем – начальником управления юстиции Севастополя и помощницей министра юстиции.

После оккупации Крыма Ковитиди перешла на сторону России, за что получила место в Совете федерации РФ.

Фото: council.gov.ru

23 января 2023 года в украинский суд был передан обвинительный акт против Ковитиди за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Ее также обвиняют в госизмене за то, что она выступила как свидетель со стороны обвинения в оккупационном суде против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Суд принял решение конфисковать у Ковитиди два дома в Алуште, три квартиры в Симферополе и Севастополе, а также два нежилых помещения в Симферополе.

Кроме того, ВАКС взыскал в доход государства имущество бывшего крымского журналиста и политика Константина Бахарева (в 2010–2011 годах был первым заместителем председателя Верховной Рады Крыма Владимира Константинова). Сейчас он депутат Государственной думы РФ.

Фото: Константин Бахарев / "Вконтакте"

У него конфискуют две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 м², гараж площадью 18,4 м² и два автомобиля марки BMW.