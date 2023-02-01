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ВАКС конфисковал имущество у трех крымских коллаборантов

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В 2022 году в Украине приняли закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников
В 2022 году в Украине приняли закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников
Фото: pixabay.com

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 30–31 января удовлетворила административные иски Министерства юстиции о конфискации имущества у трех крымских коллаборантов. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, имена коллаборантов назвала Liga.net.

В частности, ВАКС удовлетворил конфискацию имущества бывшего правоохранителя Сергея Колбина, командовавшего ротой милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополь.

Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону российских оккупантов. Как итог – в 2020 году он получил от Кремля мандат члена Совета федерации (верхняя палата российского парламента).

В этой должности он принимал участие в ратификации решений, оказавших политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам России аннексировать суверенную украинскую территорию путем проведения фиктивных референдумов.

По решению суда его имущество – квартира площадью 63,7 м² в Севастополе, автомобиль Ssang Yong Kyron и легковой прицеп – взимаются в доход государства.

Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего депутата Ольги Ковитиди. Она была депутатом Верховного Совета Крыма от Блока Куницына в 2006–2010 годах и от Партии регионов в 2010–2014 годах. Также с 2006-го по 2008 год работала заместителем председателя Севастопольской администрации Сергея Куницына, затем – начальником управления юстиции Севастополя и помощницей министра юстиции.

После оккупации Крыма Ковитиди перешла на сторону России, за что получила место в Совете федерации РФ.

Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

23 января 2023 года в украинский суд был передан обвинительный акт против Ковитиди за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Ее также обвиняют в госизмене за то, что она выступила как свидетель со стороны обвинения в оккупационном суде против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Суд принял решение конфисковать у Ковитиди два дома в Алуште, три квартиры в Симферополе и Севастополе, а также два нежилых помещения в Симферополе.

Кроме того, ВАКС взыскал в доход государства имущество бывшего крымского журналиста и политика Константина Бахарева (в 2010–2011 годах был первым заместителем председателя Верховной Рады Крыма Владимира Константинова). Сейчас он депутат Государственной думы РФ.

Фото: Константин Бахарев / "Вконтакте"
Фото: Константин Бахарев / "Вконтакте"

У него конфискуют две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 м², гараж площадью 18,4 м² и два автомобиля марки BMW.

Контекст:

21 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников.

Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президентаЗеленский подписал его

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Симферополь, Севастополь, Кремль, депутаты, аннексия, госизмена, журналисты, конфискация, коллаборационизм
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