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ПОЛИТИКА

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест экс-главе НБУ Шевченко

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Шевченко заявил, что расценивает действия НАБУ и ВАКС как политическое преследование
Шевченко заявил, что расценивает действия НАБУ и ВАКС как политическое преследование
Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Бывшему главе НБУ Кириллу Шевченко не удалось обжаловать заочный арест – 10 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на решение следственного судьи, избравшего меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка ["Укргазбанк"] в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Прокуратура не указывает имя подозреваемого, однако из описанных обстоятельств дела можно понять, что речь идет именно о Шевченко. В САП напомнили, что это дело касается периода работы Шевченко в "Укргазбанке", а не НБУ. 

В прокуратуре отметили, что, поскольку сейчас Шевченко не задержан, после его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья примет решение о применении этой меры пресечения.

Шевченко прокомментировал решение суда в Facebook. Он подчеркнул, что назначенная ему мера пресечения – самая жесткая из возможных. 

"Сегодня ВАКС окончательно продемонстрировал, что целью открытого против меня дела является не правосудие, а преследование как таковое... Показательная суровость этого решения не может не вызвать недоумения, поскольку даже для самых одиозных деятелей ВАКС применяет более легкие меры. Но, похоже, что у судей есть установка воспринимать мое дело как "особенное", – написал Шевченко. 

Он заявил, что суд отклонил более 40 ходатайств и заявлений защиты, включая касающиеся "сугубо процессуальных вопросов". Кроме того, по словам Шевченко, суд отказал ему в праве участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции. 

"Суд не пытался даже делать вид, что изучает дело. На исследование более 15 томов дела (каждый том по 300–350 листов) коллегии судей понадобилось всего несколько часов", – написал экс-глава НБУ.

Шевченко заявил, что считает дело против него искусственно созданным и бездоказательным. По его мнению, в любом европейском суде оно бы развалилось.

"Действия НАБУ и ВАКС расценивают как ангажированные и незаконные. Показательную жесткость и неадекватность действий суда и детективов расцениваю как политическое преследование", – написал Шевченко.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/pfbid02bAw6UdmnxcjVuxnCqXs3hF31QLo6JosxZK2drDD6NZbvCwfiZw3Tt7wLoYriGKKkl

Контекст:

Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.

Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не сообщил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.

25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием.

8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирали меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.

Шевченко был замечен журналистами в Вене (Австрия). Об этом говорилось в расследовании "Украинской правды", опубликованном 25 ноября.

8 декабря ВАКС избрал для Шевченко меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога.

Теги: прокуратура, арест, Укргазбанк, апелляция, антикоррупционная прокуратура, САП, суд, ВАКС, Кирилл Шевченко
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