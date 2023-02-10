Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест экс-главе НБУ Шевченко

Шевченко заявил, что расценивает действия НАБУ и ВАКС как политическое преследование Фото: Кирило Шевченко / Facebook

"Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на решение следственного судьи, избравшего меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка ["Укргазбанк"] в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Прокуратура не указывает имя подозреваемого, однако из описанных обстоятельств дела можно понять, что речь идет именно о Шевченко. В САП напомнили, что это дело касается периода работы Шевченко в "Укргазбанке", а не НБУ.

В прокуратуре отметили, что, поскольку сейчас Шевченко не задержан, после его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья примет решение о применении этой меры пресечения.

Шевченко прокомментировал решение суда в Facebook. Он подчеркнул, что назначенная ему мера пресечения – самая жесткая из возможных.

"Сегодня ВАКС окончательно продемонстрировал, что целью открытого против меня дела является не правосудие, а преследование как таковое... Показательная суровость этого решения не может не вызвать недоумения, поскольку даже для самых одиозных деятелей ВАКС применяет более легкие меры. Но, похоже, что у судей есть установка воспринимать мое дело как "особенное", – написал Шевченко.

Он заявил, что суд отклонил более 40 ходатайств и заявлений защиты, включая касающиеся "сугубо процессуальных вопросов". Кроме того, по словам Шевченко, суд отказал ему в праве участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

"Суд не пытался даже делать вид, что изучает дело. На исследование более 15 томов дела (каждый том по 300–350 листов) коллегии судей понадобилось всего несколько часов", – написал экс-глава НБУ.

Шевченко заявил, что считает дело против него искусственно созданным и бездоказательным. По его мнению, в любом европейском суде оно бы развалилось.

"Действия НАБУ и ВАКС расценивают как ангажированные и незаконные. Показательную жесткость и неадекватность действий суда и детективов расцениваю как политическое преследование", – написал Шевченко.