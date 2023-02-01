ВАКС приговорил главу Харьковского окружного админсуда к пяти годам лишения свободы

В сообщениях не названо имя осужденной, но речь идет о судье Ольге Панченко.
По приговору суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.
В САП напомнили, что, по данным следствия, глава суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда, а также попыталась ее подкупить взяткой за принятие решения в пользу третьих лиц.
Она была разоблачена сразу после передачи взятки 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.
Взятка, которую глава суда предлагала подчиненной, составляла $3 тыс., отметили в ВАКС.
21 сентября 2020 года детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины разоблачили главу ХОАС сразу после передачи ей неправомерной выгоды.
О том, что на взяточничестве поймали Панченко, сообщил в Facebook Центр противодействия коррупции. По его данным, у Панченко зарплата 1,3 млн грн в год, а уличили ее во взятке в $3 тыс.
22 сентября Панченко объявили подозрение по делу о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). По данным САП, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".
В сентябре Панченко избрали меру пресечения в виде личного обязательства, а в октябре отстранили от осуществления правосудия.
30 марта 2021 года ее дело было передано в суд.