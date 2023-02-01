ВАКС приговорил главу Харьковского окружного админсуда к пяти годам лишения свободы

Харьковский окружной административный суд возглавляла Ольга Панченко, осенью 2020 года ее отстранили от осуществления правосудия Фото: kharkivoda.gov.ua

В сообщениях не названо имя осужденной, но речь идет о судье Ольге Панченко.

По приговору суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что, по данным следствия, глава суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда, а также попыталась ее подкупить взяткой за принятие решения в пользу третьих лиц.

Она была разоблачена сразу после передачи взятки 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Взятка, которую глава суда предлагала подчиненной, составляла $3 тыс., отметили в ВАКС.



