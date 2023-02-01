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ВАКС приговорил главу Харьковского окружного админсуда к пяти годам лишения свободы

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Харьковский окружной административный суд возглавляла Ольга Панченко, осенью 2020 года ее отстранили от осуществления правосудия
Харьковский окружной административный суд возглавляла Ольга Панченко, осенью 2020 года ее отстранили от осуществления правосудия
Фото: kharkivoda.gov.ua

31 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении неправомерной выгоды глава Харьковского окружного административного суда. Об этом сообщили ВАКС и САП.

В сообщениях не названо имя осужденной, но речь идет о судье Ольге Панченко.

По приговору суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что, по данным следствия, глава суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда, а также попыталась ее подкупить взяткой за принятие решения в пользу третьих лиц.

Она была разоблачена сразу после передачи взятки 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Взятка, которую глава суда предлагала подчиненной, составляла $3 тыс., отметили в ВАКС.


Контекст:

21 сентября 2020 года детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины разоблачили главу ХОАС сразу после передачи ей неправомерной выгоды.

О том, что на взяточничестве поймали Панченко, сообщил в Facebook Центр противодействия коррупции. По его данным, у Панченко зарплата 1,3 млн грн в год, а уличили ее во взятке в $3 тыс.

22 сентября Панченко объявили подозрение по делу о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). По данным САП, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".

В сентябре Панченко избрали меру пресечения в виде личного обязательства, а в октябре отстранили от осуществления правосудия.

30 марта 2021 года ее дело было передано в суд

Теги: коррупция, Харьковская область, приговор, взятка, судьи, антикоррупционная прокуратура, подкуп, Высший антикоррупционный суд Украины, административный суд, суд, ВАКС, Ольга Панченко
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