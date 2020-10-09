Суд избрал меру пресечения для подозреваемой во взяточничестве главы Харьковского окружного админсуда

Главе Харьковского окружного админсуда Ольге Панченко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Она фигурирует в деле о взяточничестве.

Суд определил, что обязанности будут действовать до 22 ноября включительно Фото: hcac.court.gov.ua

8 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения для подозреваемой во взяточничестве председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко. Об этом 9 октября проинформировал сайт ВАКС.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и избрала председателю Харьковского окружного административного суда меру пресечения в виде личного обязательства", – говорится в сообщении.

В ВАКС рассказали, что подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелем, а также сдать документы, которые позволяют пересекать государственную границу Украины.

Срок действия обязанностей – до 22 ноября включительно.

22 сентября главе Харьковского окружного админсуда объявили подозрение по деле о взяточничестве (ч. 3 ст. 369). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".