Суд избрал меру пресечения для подозреваемой во взяточничестве главы Харьковского окружного админсуда

8 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения для подозреваемой во взяточничестве председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко. Об этом 9 октября проинформировал сайт ВАКС.
"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и избрала председателю Харьковского окружного административного суда меру пресечения в виде личного обязательства", – говорится в сообщении.
В ВАКС рассказали, что подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелем, а также сдать документы, которые позволяют пересекать государственную границу Украины.
Срок действия обязанностей – до 22 ноября включительно.
22 сентября главе Харьковского окружного админсуда объявили подозрение по деле о взяточничестве (ч. 3 ст. 369). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".