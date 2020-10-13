Главу Харьковского окружного админсуда отстранили от правосудия – Офис генпрокурора

Главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко, которая фигурирует в деле о взяточничестве, Высший совет правосудия отстранил от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По ходатайству Офиса генерального прокурора Украины Высший совет правосудия 13 октября отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Срок отстранения – до 22 ноября в пределах срока досудебного расследования.

Речь идет о председателе Харьковского окружного админсуда Ольге Панченко, которая фигурирует в деле о взяточничестве. 21 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Службой безопасности Украины разоблачили судью сразу после передачи ей неправомерной выгоды.

О том, что на взяточничестве поймали Панченко, сообщил в Facebook Центр противодействия коррупции. По его данным, у Панченко зарплата 1,3 млн грн в год, а уличили ее во взятке в $3 тыс.

22 сентября Панченко объявили подозрение по деле о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".