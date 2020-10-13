Главу Харьковского окружного админсуда отстранили от правосудия – Офис генпрокурора

По ходатайству Офиса генерального прокурора Украины Высший совет правосудия 13 октября отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Срок отстранения – до 22 ноября в пределах срока досудебного расследования.
Речь идет о председателе Харьковского окружного админсуда Ольге Панченко, которая фигурирует в деле о взяточничестве. 21 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Службой безопасности Украины разоблачили судью сразу после передачи ей неправомерной выгоды.
О том, что на взяточничестве поймали Панченко, сообщил в Facebook Центр противодействия коррупции. По его данным, у Панченко зарплата 1,3 млн грн в год, а уличили ее во взятке в $3 тыс.
22 сентября Панченко объявили подозрение по деле о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".