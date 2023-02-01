ВАКС освободил нардепа от "Слуги народа" от уголовной ответственности в связи с "действенным раскаянием"

Свое решение судьи объяснили содействием нардепа следствию, к также его "действенным раскаянием".

"Учитывая позиции участников, в частности мнение прокурора, который подтвердил существование обстоятельств содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого освобождения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действенным раскаянием и закрыл уголовное производство", – говорится в сообщении.

В ВАКС не называют имя нардепа, но, по данным "Слово і діло", речь идет о народном депутате от фракции "Слуги народа", заместителе председателя комитета по бюджету и финансам Владимире Гевко.

15 декабря 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили ему о подозрении в недостоверном декларировании. Гевко не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн.

Также почти на 10 тыс. грн была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения из полученных процентов по этим депозитам. В общем, сведения в декларации за 2020 год нардепа отличались от достоверных более чем на 3,75 млн грн.

В сообщении, опубликованном в Facebook, Гевко не говорит о раскаянии. Он заявил, что ошибся в декларации и поблагодарил суд "за мудрое решение".