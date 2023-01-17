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В суд направлено дело нардепа, которая не внесла в декларацию квартиру и скрывалась от следствия – САП

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В суд ушли материалы уже по четырем нардепам
В суд ушли материалы уже по четырем нардепам
Фото: pixabay.com

В суд переданы материалы относительно одной из народных депутатов Украины, которая не внесла в декларацию квартиру в Киеве. Об этом проинформировала 17 января в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, которая почти месяц скрывалась от органа досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Установлено, что в декларации за 2020 год лицо не указало квартиру в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что 22 декабря 2022 года нардепу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 (служебная подделка с тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая, что депутат не появлялась по вызовам для проведения следственных действий, она была объявлена в розыск. 16 января 2023 года нардеп вместе с адвокатами явилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд", – подчеркнули в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02cQ8C9FPdPfRG4XQdqaDKwc2MxxYnbSUY1givyp3MoEuq6yYCjBqYmjWvzgLtqxCql

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигурантки дела.

По данным портала "Слово и дело", речь идет о нардепе от "Слуги народа" Маргарите Шол. НАБУ объявляло ее в розыск.

Контекст:

В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям еще трех действующих народных депутатов.

По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, а квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, аренда, розыск, следствие, декларация, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, адвокат, САП, уголовное производство, квартира, суд, Маргарита Шол, нардеп
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