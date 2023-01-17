В суд направлено дело нардепа, которая не внесла в декларацию квартиру и скрывалась от следствия – САП

В суд ушли материалы уже по четырем нардепам Фото: pixabay.com

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, которая почти месяц скрывалась от органа досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Установлено, что в декларации за 2020 год лицо не указало квартиру в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что 22 декабря 2022 года нардепу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 (служебная подделка с тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая, что депутат не появлялась по вызовам для проведения следственных действий, она была объявлена в розыск. 16 января 2023 года нардеп вместе с адвокатами явилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд", – подчеркнули в САП.

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигурантки дела.

По данным портала "Слово и дело", речь идет о нардепе от "Слуги народа" Маргарите Шол. НАБУ объявляло ее в розыск.