В суд направлено дело нардепа, которая не внесла в декларацию квартиру и скрывалась от следствия – САП

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, которая почти месяц скрывалась от органа досудебного расследования", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Установлено, что в декларации за 2020 год лицо не указало квартиру в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что 22 декабря 2022 года нардепу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 (служебная подделка с тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины.
"Учитывая, что депутат не появлялась по вызовам для проведения следственных действий, она была объявлена в розыск. 16 января 2023 года нардеп вместе с адвокатами явилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд", – подчеркнули в САП.
Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигурантки дела.
По данным портала "Слово и дело", речь идет о нардепе от "Слуги народа" Маргарите Шол. НАБУ объявляло ее в розыск.
В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям еще трех действующих народных депутатов.
По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, а квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич.