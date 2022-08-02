13 квартир в центре Киева и 27 участков в области. Дело о недостоверной декларации депутата Шахова передано в суд

У Следствие установило, что нардеп не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о недвижимости, транспортных средствах и сбережениях, принадлежащих лицу, с которым он связан общим бытом, и воспитывает троих общих детей.
В целом речь идет об активах на 87,6 млн. грн, говорится в сообщении.
В деле фигурируют:
Также следствие установило, что нардеп не задекларировал данные об офисном помещении в центре Киева, которым фактически пользуется.
В мае 2021 года "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний записаны на гражданскую жену Шахова. Нардеп не указывает в декларации за 2020 год супругу, хотя там есть информация, что он является отцом пятерых детей.