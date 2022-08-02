13 квартир в центре Киева и 27 участков в области. Дело о недостоверной декларации депутата Шахова передано в суд

О подозрении депутату сообщили в ноябре 2021 года Фото: Сергій Шахов / Facebook

У Следствие установило, что нардеп не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о недвижимости, транспортных средствах и сбережениях, принадлежащих лицу, с которым он связан общим бытом, и воспитывает троих общих детей.

В целом речь идет об активах на 87,6 млн. грн, говорится в сообщении.

В деле фигурируют:

13 квартир в центре Киева;

8 паркомест;

офисное помещение;

2 дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. м² ;

; 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области;

2 автомобиля;

нежилая недвижимость;

доли в ряде субъектов хозяйствования;

доходы от продажи недвижимости.

Также следствие установило, что нардеп не задекларировал данные об офисном помещении в центре Киева, которым фактически пользуется.