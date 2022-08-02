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13 квартир в центре Киева и 27 участков в области. Дело о недостоверной декларации депутата Шахова передано в суд

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О подозрении депутату сообщили в ноябре 2021 года
О подозрении депутату сообщили в ноябре 2021 года
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Cпециальная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело депутата Верховной Рады Сергея Шахова, обвиняемого в недостоверном декларировании имущества и доходов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

У Следствие установило, что нардеп не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о недвижимости, транспортных средствах и сбережениях, принадлежащих лицу, с которым он связан общим бытом, и воспитывает троих общих детей.

В целом речь идет об активах на 87,6 млн. грн, говорится в сообщении.

В деле фигурируют:

  • 13 квартир в центре Киева;
  • 8 паркомест;
  • офисное помещение;
  • 2 дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. м²;
  • 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области;
  • 2 автомобиля;
  • нежилая недвижимость;
  • доли в ряде субъектов хозяйствования;
  • доходы от продажи недвижимости.

Также следствие установило, что нардеп не задекларировал данные об офисном помещении в центре Киева, которым фактически пользуется.

Контекст:

В мае 2021 года "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний записаны на гражданскую жену Шахова. Нардеп не указывает в декларации за 2020 год супругу, хотя там есть информация, что он является отцом пятерых детей.

Теги: Верховная Рада, недвижимость, следствие, НАБУ, Сергей Шахов, САП, декларирование, электронное декларирование
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