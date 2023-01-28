Зеленский ожидает, что через неделю НАБУ получит нового директора

После назначения нового директора НАБУ, по мнению Зеленского, антикоррупционные органы Украины "будут работать на 100%" Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал 27 января во время онлайн-общения со студентами и преподавателями Колледжа Европы в Натолине (Польша) и Брюгге (Бельгия) в рамках проведения в учебном заведении Украины и Литвы, сообщает "Укринформ".

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень хорошо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа", – сказал он.

После этого, по мнению Зеленского, антикоррупционные органы Украины "будут работать на 100%".