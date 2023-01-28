Зеленский ожидает, что через неделю НАБУ получит нового директора

Об этом он сказал 27 января во время онлайн-общения со студентами и преподавателями Колледжа Европы в Натолине (Польша) и Брюгге (Бельгия) в рамках проведения в учебном заведении Украины и Литвы, сообщает "Укринформ".
"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень хорошо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа", – сказал он.
После этого, по мнению Зеленского, антикоррупционные органы Украины "будут работать на 100%".
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ.
С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
16 января 2023 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ отобрала 22 кандидата. Всего на должность претендовали 74 кандидата.