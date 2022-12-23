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В конкурсе на директора НАБУ к отбору допустили 74 кандидата. Среди них сотрудники бюро, военные, адвокаты и нардеп

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У НАБУ с апреля нет директора, только исполняющий обязанности
У НАБУ с апреля нет директора, только исполняющий обязанности
Фото: nabu.gov.ua

К участию в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины комиссия допустила 74 кандидата. Об этом сообщили в Facebook комиссии по итогам прошедшего 22 декабря заседания.

Всего документы на конкурс подали 78 кандидатов. Один из них отозвал свою кандидатуру, поскольку находится в зоне проведения боевых действий. Как пишет "Судебно-юридическая газета", это экс-замглавы НАПК и экс-член Общественного совета добропорядочности Роман Сухоставец.

Относительно еще трех комиссия решила, что их документы не соответствуют требованиям или к ним есть замечания.  

В итоге комиссия утвердила перечень из 74 кандидатов, прошедших на следующий этап конкурса. Это будет анонимное тестирование на знание законодательства с использованием компьютерной техники. Оно состоится 29 декабря.

"Больше сведений о кандидатах будет обнародовано после двух первых этапов конкурса, речь идет о 20 финалистах. Подробный перечень сведений, подлежащих обнародованию, будет определен на одном из следующих заседаний комиссии", – добавили в сообщении. 

Комиссия опубликовала график проведения тестирования, в нем приведены фамилии прошедших на следующий этап конкурса кандидатов.

В перечне есть имена, в частности, бывшего начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, главы Госинспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса, нардепа от "Слуги народа" Юлии Яцык, начальницы международного управления АРМА Людмилы Сугак, замминистра юстиции Валерии Коломиец. 

Как сообщил на заседании глава комиссии Николай Кучерявенко, среди кандидатов 18 – работники НАБУ, 11 – работники прокуратуры, 11 – госслужащие, восемь – военнослужащие, шесть – адвокаты, пять – работники ГБР, трое – ученые, трое – представители бизнеса, двое – работники АРМА, трое – лица без четко определенной работы, один – народный депутат. Средний стаж в области права – 16 лет.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.

С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно выполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава

Теги: прокуратура, конкурс, антикоррупционное бюро, Сергей Горбатюк, госслужащие, НАБУ, АРМА, ГБР, тестирование, Семен Кривонос, Юлия Яцык
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