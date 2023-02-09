Комиссия по отбору директора НАБУ исключила второго в рейтинге кандидата. Это детектив НАБУ, который расследовал дело Татарова

Габриелян: Я очень расстроен по поводу прекращения участия [в конкурсе], но обжаловать это решение не буду Фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщили "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

Габриеляна исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности. Решение комиссия приняла единогласно.

Офис прокурора в ответ на запрос комиссии проинформировал, что не считает руководящей одну из должностей, которую в своей автобиографии указал Габриелян, а именно – "прокурора отдела прокуратуры Южного региона Украины".

Габриелян не согласен с этим. Об этом он сам сказал "Схемам".

"Согласно функциональным обязанностям прокурора отдела прокуратуры Южного региона, за мной закреплялись две прокуратуры по направлению моей деятельности: первая – Днепропетровская, вторая – Запорожская. Я осуществлял руководство в подчиненных прокуратурах гарнизонов. Проводил проверки, оказывал профессиональную помощь по противодействию коррупции в военной сфере. Это все записано в соответствующем документе, на который я ссылался, когда расписывал, что это руководящий стаж. Я очень расстроен по поводу прекращения участия, но обжаловать это решение не буду", – сказал он.

Детектив просил конкурсную комиссию обратиться в прокуратуру Южного региона и истребовать полный письменный ответ относительно его руководящего стажа. Но глава конкурсной комиссии, первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко заявил, что "у комиссии есть вся информация".

Габриелян до начала полномасштабного вторжения РФ был руководителем отдела детективов НАБУ, в частности, был в группе детективов, которая расследовала дело Татарова. Когда началась полномасштабная война, он был добровольно мобилизован.

Журналистка Наталья Седлецкая добавила, что прокуроры из Офиса генпрокурора тоже принимают участие в конкурсе.

"Мы обратили внимание, кто именно в Офисе генпрокурора подписал письмо, которым было остановлено участие в конкурсе второго рейтингового кандидата. (Комиссия почему-то не учла этого). Оказалось, что это сделал Андрей Войтенко – заместитель генпрокурора. Войтенко в течение года работал бок о бок с… другим кандидатом в этом конкурсе, прокурором Русланом Кравченко, который по рейтингу на данном этапе занимает первое (!) место. Они оба работали вместе в Центральной военной прокуратуре в 2019–2020 годах", – резюмировала она.