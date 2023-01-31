Комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу

Стефанишина отметила, что 30 января встретилась онлайн с членами комиссии.
"К встрече присоединился премьер-министр Денис Шмыгаль, что свидетельствует о приоритетности этого вопроса для правительства. Ускорение в работе комиссии должно происходить без ущерба для качества процесса отбора. Это наша общая позиция", – подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, общее стремление властей – избрание профессионального и добропорядочного директора НАБУ, так как это "вопрос имиджа государства и реализации наших евроинтеграционных стремлений".
Президент Украины Владимир Зеленский 27 января выразил уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ.
С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
16 января 2023 года комиссия по проведению конкурса на замещение должности директора НАБУ отобрала 22 кандидата. Всего на должность претендовали 74 кандидата.