Комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу

Президент ожидает, что на этой неделе комиссия объявит имя нового директора НАБУ Фото: НАБУ / Facebook

Стефанишина отметила, что 30 января встретилась онлайн с членами комиссии.

"К встрече присоединился премьер-министр Денис Шмыгаль, что свидетельствует о приоритетности этого вопроса для правительства. Ускорение в работе комиссии должно происходить без ущерба для качества процесса отбора. Это наша общая позиция", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, общее стремление властей – избрание профессионального и добропорядочного директора НАБУ, так как это "вопрос имиджа государства и реализации наших евроинтеграционных стремлений".

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января выразил уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.