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Комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу

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Президент ожидает, что на этой неделе комиссия объявит имя нового директора НАБУ
Президент ожидает, что на этой неделе комиссия объявит имя нового директора НАБУ
Фото: НАБУ / Facebook

Комиссия по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) перешла к последнему конкурсному этапу – проведению собеседований. Об этом сообщила в Facebook 30 января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина отметила, что 30 января встретилась онлайн с членами комиссии.

"К встрече присоединился премьер-министр Денис Шмыгаль, что свидетельствует о приоритетности этого вопроса для правительства. Ускорение в работе комиссии должно происходить без ущерба для качества процесса отбора. Это наша общая позиция", – подчеркнула Стефанишина. 

По ее словам, общее стремление властей – избрание профессионального и добропорядочного директора НАБУ, так как это "вопрос имиджа государства и реализации наших евроинтеграционных стремлений".

https://www.facebook.com/olga.kravets.796/posts/pfbid02hDPBEwQGBgchkyfFpgCnK3QcDFQJhUPCpHJUyaVJh2KHqGXWhjTb7TaGendNBqPMl

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января выразил уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ.

С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.

16 января 2023 года комиссия по проведению конкурса на замещение должности директора НАБУ отобрала 22 кандидата. Всего на должность претендовали 74 кандидата.

Теги: правительство, конкурс, антикоррупционное бюро, НАБУ, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ольга Стефанишина
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