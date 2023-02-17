Зеленский: Если будем успевать с партнерами быть мощнее, деоккупируем Донбасс раньше

Если будут замедлены процессы, есть риски разрушения всего Донбасса, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 17 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Поэтому неслучайно они бьют по гражданскому сектору, бьют по инфраструктуре, логистике нашего государства, энергетической сети. То есть все эти удары неслучайны – чтобы был хаос и не было мощи от объединения внутри государства", – рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, в ходе деоккупации Херсона в ноябре 2022 года 40 тыс. российских военных "просто бежали на восток" – "они понимали, что теряют Херсон, но им важно держать наибольшую группировку на востоке, потому что именно там они ищут слабые места".

На Донбассе оккупанты неслучайно "ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам", отметил президент. После войны "на Донбассе ничего живого не будет", добавил он.

"Если будем успевать с партнерами быть мощнее, я думаю, деоккупируем раньше. Если будут замедлены процессы, есть риски разрушения всего Донбасса. Но все равно потом все деоккупируем. Но я думаю о людях, хотелось бы раньше иметь такую поддержку, чтобы сохранить максимум людей, и это самое важное. Самая большая наша ценность", – подчеркнул Зеленский.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО". Зеленский также считает, что вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет.