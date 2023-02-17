Макрон призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла вести переговоры с РФ на своих условиях

Макрон в своем выступлении рассказал, что Франция оказывает Украине военную и экономическую помощь, помогает в восстановлении гражданской инфраструктуры, упомянул предоставление Украине странами НАТО систем ПВО.
"Мы должны активизировать наши усилия, чтобы помочь демократическому выбору Украины начать контрнаступление и тогда начать переговоры на условиях Украины. Мы готовы интенсифицировать наши усилия, ближайшие недели и месяцы будут решающими. Мы готовы к долгосрочному конфликту. Я не хотел бы этого. Но мы вместе должны оставаться убедительными, проявлять стойкость и решительность. Франция именно это хотела бы подчеркнуть – сплоченность, волю предоставлять Украине соответствующие средства, чтобы можно было сесть за стол переговоров в соответствующих условиях и добиться долгосрочно мира в соответствии с интересами Украины и украинцев", – добавил он.
Как отмечает BFMTV, во время общения с журналистами Макрон сказал, что сейчас "совершенно очевидно, что не время для диалога" между Украиной и Россией.
"Россия не может и не должна выиграть войну против Украины. Согласиться с тривиализацией незаконного применения силы – значит, подорвать европейскую безопасность и глобальную стабильность. Агрессия России против Украины должна потерпеть поражение", – добавил он в Twitter.
Accepter la banalisation du recours illégal à la force, c'est remettre en cause la sécurité européenne et la stabilité mondiale. L’agression de la Russie contre l’Ukraine doit échouer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2023
Макрон считает, что война России против Украины оказывает влияние на весь мир.
La guerre en Ukraine n'est pas simplement la guerre des Européennes et des Européens. Elle touche la planète entière. pic.twitter.com/D4iLQjSduc— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2023
Макрона раньше критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский 8 февраля.