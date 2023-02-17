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Макрон призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла вести переговоры с РФ на своих условиях

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Макрон заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне
Макрон заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции, призвал усилить поддержку Украины, чтобы страна могла перейти в контрнаступление и потом начать переговоры с РФ о мире в соответствии с интересами украинцев. Трансляцию вела "Немецкая волна".

Макрон в своем выступлении рассказал, что Франция оказывает Украине военную и экономическую помощь, помогает в восстановлении гражданской инфраструктуры, упомянул предоставление Украине странами НАТО систем ПВО. 

"Мы должны активизировать наши усилия, чтобы помочь демократическому выбору Украины начать контрнаступление и тогда начать переговоры на условиях Украины. Мы готовы интенсифицировать наши усилия, ближайшие недели и месяцы будут решающими. Мы готовы к долгосрочному конфликту. Я не хотел бы этого. Но мы вместе должны оставаться убедительными, проявлять стойкость и решительность. Франция именно это хотела бы подчеркнуть – сплоченность, волю предоставлять Украине соответствующие средства, чтобы можно было сесть за стол переговоров в соответствующих условиях и добиться долгосрочно мира в соответствии с интересами Украины и украинцев", – добавил он. 

Как отмечает BFMTV, во время общения с журналистами Макрон сказал, что сейчас "совершенно очевидно, что не время для диалога" между Украиной и Россией.  

"Россия не может и не должна выиграть войну против Украины. Согласиться с тривиализацией незаконного применения силы – значит, подорвать европейскую безопасность и глобальную стабильность. Агрессия России против Украины должна потерпеть поражение", – добавил он в Twitter. 

Макрон считает, что война России против Украины оказывает влияние на весь мир.

Контекст:

Макрона раньше критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский 8 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Франция, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон, восстановление, контрнаступление
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