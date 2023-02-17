Макрон призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла вести переговоры с РФ на своих условиях

Макрон в своем выступлении рассказал, что Франция оказывает Украине военную и экономическую помощь, помогает в восстановлении гражданской инфраструктуры, упомянул предоставление Украине странами НАТО систем ПВО.

"Мы должны активизировать наши усилия, чтобы помочь демократическому выбору Украины начать контрнаступление и тогда начать переговоры на условиях Украины. Мы готовы интенсифицировать наши усилия, ближайшие недели и месяцы будут решающими. Мы готовы к долгосрочному конфликту. Я не хотел бы этого. Но мы вместе должны оставаться убедительными, проявлять стойкость и решительность. Франция именно это хотела бы подчеркнуть – сплоченность, волю предоставлять Украине соответствующие средства, чтобы можно было сесть за стол переговоров в соответствующих условиях и добиться долгосрочно мира в соответствии с интересами Украины и украинцев", – добавил он.

Как отмечает BFMTV, во время общения с журналистами Макрон сказал, что сейчас "совершенно очевидно, что не время для диалога" между Украиной и Россией.

"Россия не может и не должна выиграть войну против Украины. Согласиться с тривиализацией незаконного применения силы – значит, подорвать европейскую безопасность и глобальную стабильность. Агрессия России против Украины должна потерпеть поражение", – добавил он в Twitter.

Accepter la banalisation du recours illégal à la force, c'est remettre en cause la sécurité européenne et la stabilité mondiale. L’agression de la Russie contre l’Ukraine doit échouer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2023

Макрон считает, что война России против Украины оказывает влияние на весь мир.