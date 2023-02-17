"Снимается табу на поставку дальнобойных ракет, создана танковая коалиция для Украины". Зеленский рассказал о результатах "дипломатического марафона"

Зеленский поблагодарил все страны мира, которые поддерживают усилия Украины по стабилизации международных отношений Фото: president.gov.ua

"Наш дипломатический марафон продолжается без перерыва -- с моего визита в Вашингтон в декабре [2022 года, включавшего встречу с президентом США Джо Байденом и выступление в Конгрессе США]", – подчеркнул он.

По словам президента, "уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет".

"Уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал – насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что внешняя политика Украины основана на уважении ко всем участникам международных отношений.

"Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я благодарю каждый государство, каждый народ, которые поддерживают украинские усилия по стабилизации международных отношений", – резюмировал глава Украинского государства..

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

"Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе", – подчеркнул президент.

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59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО". Зеленский также считает, что вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет.