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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Снимается табу на поставку дальнобойных ракет, создана танковая коалиция для Украины". Зеленский рассказал о результатах "дипломатического марафона"

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Зеленский поблагодарил все страны мира, которые поддерживают усилия Украины по стабилизации международных отношений
Зеленский поблагодарил все страны мира, которые поддерживают усилия Украины по стабилизации международных отношений
Фото: president.gov.ua

Благодаря дипломатическим усилиям украинской власти мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 февраля в своем видеообращении, которое глава государства обнародовал в Instagram.

"Наш дипломатический марафон продолжается без перерыва -- с моего визита в Вашингтон в декабре [2022 года, включавшего встречу с президентом США Джо Байденом и выступление в Конгрессе США]", – подчеркнул он.

По словам президента, "уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет".

"Уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал – насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что внешняя политика Украины основана на уважении ко всем участникам международных отношений.

"Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я благодарю каждый государство, каждый народ, которые поддерживают украинские усилия по стабилизации международных отношений", – резюмировал глава Украинского государства..

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

"Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе", – подчеркнул президент.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО". Зеленский также считает, что вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

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