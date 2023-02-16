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Зеленский выступил на открытии "Берлинале" и заявил, что "даже медведь бывает правильным"

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Зеленский обратил внимание на цвет официального значка фестиваля, в этом году он сине-желтый
Зеленский обратил внимание на цвет официального значка фестиваля, в этом году он сине-желтый
Фото: ЕРА

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 73-го Берлинского кинофестиваля, он обращался к аудитории по видеосвязи, трансляция велась в YouTube-канале фестиваля.

Зеленский, выступая перед участниками фестиваля, отметил, что культура и кино могут быть вне политики, но не в условиях войны. 

"Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России. В таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или – не замечает и молчит чем, фактически, ему помогает", – сказал он. 

Президент Украины рассказал о ночной атаке РФ на Украину, а также поблагодарил, что на фестиваль в этом году не допустили "институции и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России". 

"Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность, это немаловажный символ. Мы благодарны за поддержку Украины, внимание к Украине, солидарность с Украиной. Доказательство тому – официальный значок для участников и гостей Берлинале – Золотой Медведь, ставший в этом году сине-желтым", – отметил он. 

В этом году на фестивале распространяют значки в цветах украинского флага. Фото такого значка в Instagram Stories показала украинская актриса Екатерина Братчина.  

Скриншот: Kateryna Bratchyna / Instagram
Скриншот: Kateryna Bratchyna / Instagram

О выступлении на открытии фестиваля Зеленский упомянул в своем вечернем видеообращении. 

По мнению президента, в этом году "Берлинале" "максимально солидарен с Украиной и с нашей борьбой за свободу".

"Сине-желтые цвета символа "Берлинале", знаменитого медведя, в этом году – это действительно трогательно. И мощно. Мы вместе доказываем, что даже медведь бывает правильным. Я благодарю всех кинохудожников, которые не остались равнодушными и поддерживают нас силой своих работ и своего влияния. Благодарю всех организаторов и участников фестиваля. И конечно – Шона Пенна, который был в Украине в первый день полномасштабного вторжения и с тех пор становится только более решительным в поддержке украинцев", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1375764122963949/

Контекст:

"Берлинале" будет проходить до 26 февраля. 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на фестивале покажут документальный фильм Шона Пенна "Суперсила" (Superpower).  Художественный директор Берлинале Карло Чатрайн говорил, что изначально картина задумывалась как фильм о Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило ее во что-то "менее комфортное и более значимое".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: искусство, Берлин, кинофестиваль, Владимир Зеленский, Берлинале
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