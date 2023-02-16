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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики Воздушных сил показали, как сбили "Калибр" ночью 16 февраля. Видео

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ПВО Украины сбила большую часть крылатых ракет, использованных оккупантами ночью 16 февраля
ПВО Украины сбила большую часть крылатых ракет, использованных оккупантами ночью 16 февраля
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook (архив)

Зенитчики Воздушных сил показали момент сбития российской крылатой ракеты "Калибр" во время массированного удара в ночь на 16 февраля. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба воздушного командования "Юг".

На видео зафиксировано, как подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ВК "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр".

https://www.facebook.com/PvKPivden/videos/726112049156800/

Во время ночной атаки 16 февраля российские оккупанты использовали 36 ракет, в том числе восемь "Калибров". В ВК "Юг" сообщали, что в своей зоне ответственности сбили все эти восемь "Калибров".

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02ZTzX8u6naA3dGBnWdwGQWH5hyH2ykZtFcmycVumzvxhJ5gaZvmppKGBPUfYtN8m8l

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты, деоккупация
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