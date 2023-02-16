Зенитчики Воздушных сил показали, как сбили "Калибр" ночью 16 февраля. Видео

На видео зафиксировано, как подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ВК "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр".
Во время ночной атаки 16 февраля российские оккупанты использовали 36 ракет, в том числе восемь "Калибров". В ВК "Юг" сообщали, что в своей зоне ответственности сбили все эти восемь "Калибров".
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.