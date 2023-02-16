Зенитчики Воздушных сил показали, как сбили "Калибр" ночью 16 февраля. Видео

На видео зафиксировано, как подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ВК "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр".

Во время ночной атаки 16 февраля российские оккупанты использовали 36 ракет, в том числе восемь "Калибров". В ВК "Юг" сообщали, что в своей зоне ответственности сбили все эти восемь "Калибров".