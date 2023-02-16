Россияне будут чаще предпринимать ночные атаки – Данилов

"Что касается обстрелов, которые они начали ночью делать, то это они изменили тактику. Они будут пытаться использовать ночные обстрелы, к сожалению", – сказал Данилов.
Также он прокомментировал то, что россияне начали использовать воздушные шары. По его словам, такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они готовятся и пытаются изменить ситуацию на фронте.
"Они понимают, что это, как говорил классик, – "последняя гастроль". Им нужно любым способом пытаться поменять эту ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства", – сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что эти объекты не несут прямой угрозы, однако они отвлекают внимание сил обороны. Украинским военным нужно внимательно наблюдать за ними, так как к этим шарам могут быть присоединены "опасные вещи", – сказал Данилов.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Также РФ начала использовать воздушные шары с угловыми отражателями. Командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля, что аткие объекты зафиксировали над Днепропетровской областью. 14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины. 16 февраля шесть шаров было замечено над Киевом.
Угловой отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом.