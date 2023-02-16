Россияне будут чаще предпринимать ночные атаки – Данилов

"Что касается обстрелов, которые они начали ночью делать, то это они изменили тактику. Они будут пытаться использовать ночные обстрелы, к сожалению", – сказал Данилов.

Также он прокомментировал то, что россияне начали использовать воздушные шары. По его словам, такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они готовятся и пытаются изменить ситуацию на фронте.

"Они понимают, что это, как говорил классик, – "последняя гастроль". Им нужно любым способом пытаться поменять эту ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что эти объекты не несут прямой угрозы, однако они отвлекают внимание сил обороны. Украинским военным нужно внимательно наблюдать за ними, так как к этим шарам могут быть присоединены "опасные вещи", – сказал Данилов.