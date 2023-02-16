ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне будут чаще предпринимать ночные атаки – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов предупредил, что РФ участит ночные атаки на Украину
Данилов предупредил, что РФ участит ночные атаки на Украину
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия пытается менять тактику атак на Украину, поэтому использует новые способы и средства. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Видео его включения опубликовала в Facebook пресс-служба СНБО.

"Что касается обстрелов, которые они начали ночью делать, то это они изменили тактику. Они будут пытаться использовать ночные обстрелы, к сожалению", – сказал Данилов.

Также он прокомментировал то, что россияне начали использовать воздушные шары. По его словам, такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они готовятся и пытаются изменить ситуацию на фронте.

"Они понимают, что это, как говорил классик, – "последняя гастроль". Им нужно любым способом пытаться поменять эту ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что эти объекты не несут прямой угрозы, однако они отвлекают внимание сил обороны. Украинским военным нужно внимательно наблюдать за ними, так как к этим шарам могут быть присоединены "опасные вещи", – сказал Данилов.

https://www.facebook.com/rnbou/videos/1399921747430774/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Также РФ начала использовать воздушные шары с угловыми отражателями. Командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля, что аткие объекты зафиксировали над Днепропетровской областью. 14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины. 16 февраля шесть шаров было замечено над Киевом.

Угловой отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом

Теги: Россия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, воздушный шар, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
Галина ГРИШИНА
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Галина ГРИШИНА
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (68093)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (56808)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (41010)
4
Тринчер надела декольте до талии. Видео (34269)
5
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (31720)
6
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (22926)
7
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21221)
8
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье (18567)
 
 
 
 