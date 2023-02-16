Украинцы развалили Советский Союз, то же самое будет с Россией – Данилов

"Они очень плохо знают историю. Я могу уверенно сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз", – заявил секретарь СНБО.

Он напомнил, что во время первого массового протеста в СССР в Воркуте в марте 1989 года, из 176 шахтеров, принимавших в нем участие, 94 были украинцами. После этого начались протесты в других регионах, и спустя короткое время начался процесс развала СССР, сказал Данилов.

"То же самое будет происходить в России. Западу нужно к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же границах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день", – подчеркнул он.