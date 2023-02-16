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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы развалили Советский Союз, то же самое будет с Россией – Данилов

Данилов спрогнозировал будущее РФ
Данилов спрогнозировал будущее РФ
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Данилов убежден, что по результатам войны Украина поспособствует распаду Российской Федерации. Такое мнение он высказал 16 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Они очень плохо знают историю. Я могу уверенно сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз", – заявил секретарь СНБО.

Он напомнил, что во время первого массового протеста в СССР в Воркуте в марте 1989 года, из 176 шахтеров, принимавших в нем участие, 94 были украинцами. После этого начались протесты в других регионах, и спустя короткое время начался процесс развала СССР, сказал Данилов.

"То же самое будет происходить в России. Западу нужно к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же границах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день", – подчеркнул он.

Контекст:

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Теги: Алексей Данилов
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