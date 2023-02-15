Над Киевом было обнаружено шесть вражеских воздушных шаров, по ним работала ПВО – администрация столицы

"В воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. [...] По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты", – говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что, по предварительной информации, "эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование".
"Целью запуска шаров, возможно, было выявление и истощение нашей ПВО. Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов", – объяснили в горадминистрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за появившихся в воздухе вражеских шаров с отражателями, говорил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что такие шары двигаются по принципу, "куда ветер дует – туда он и летит", в связи с чем один из них залетал и на территорию Молдовы. По словам Игната, Россия использует такие шары как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание.
О применении Россией шаров с угловыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда их зафиксировали над Днепропетровской областью.
14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины.
Угловой отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом.