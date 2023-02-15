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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Киевом было обнаружено шесть вражеских воздушных шаров, по ним работала ПВО – администрация столицы

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В КГВА объяснили, что сбили большинство шаров
В КГВА объяснили, что сбили большинство шаров
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

15 февраля в небе над Киевом было обнаружено шесть воздушных шаров российских оккупантов, украинские средства противовоздушной обороны сбили большинство из них. Об этом проинформировала в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

"В воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. [...] По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты", – говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что, по предварительной информации, "эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование".

"Целью запуска шаров, возможно, было выявление и истощение нашей ПВО. Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов", – объяснили в горадминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за появившихся в воздухе вражеских шаров с отражателями, говорил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что такие шары двигаются по принципу, "куда ветер дует – туда он и летит", в связи с чем один из них залетал и на территорию Молдовы. По словам Игната, Россия использует такие шары как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание. 

Контекст:

О применении Россией шаров с угловыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда их зафиксировали над Днепропетровской областью.

14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины.

Угловой отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, война, ПВО, оборона, война России против Украины, воздушная тревога
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