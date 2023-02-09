"Нарушили суверенитет стран". В США заявили, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами

"Все эти воздушные шары являются частью флота воздушных шаров КНР, разработанного для проведения разведывательных операций, и [...] нарушили суверенитет других стран. А за последние несколько лет китайские воздушные шары уже были замечены над странами на пяти континентах", – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты уже общались на эту тему со своими союзниками и партнерами.

Associated Press пишет со ссылкой на Госдепартамент США, что речь идет о более чем 40 странах, над которыми летали китайские шары. Американские власти утверждают, что это высотные аэростаты наблюдения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и способные "собирать сигналы связи и другую конфиденциальную информацию".

Информация о том, что воздушные шары занимались шпионажем, основана в том числе на изображениях, сделанных американскими самолетами-разведчиками в тот момент, когда границу США пересекал воздушный шар, который был впоследствии сбит американскими военными.

В Госдепартаменте США заявили, что анализ обломков китайского воздушного шара "несовместим" с объяснением из Пекина о том, что это был метеозонд.