"Нарушили суверенитет стран". В США заявили, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами

"Все эти воздушные шары являются частью флота воздушных шаров КНР, разработанного для проведения разведывательных операций, и [...] нарушили суверенитет других стран. А за последние несколько лет китайские воздушные шары уже были замечены над странами на пяти континентах", – сказала она.
Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты уже общались на эту тему со своими союзниками и партнерами.
Associated Press пишет со ссылкой на Госдепартамент США, что речь идет о более чем 40 странах, над которыми летали китайские шары. Американские власти утверждают, что это высотные аэростаты наблюдения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и способные "собирать сигналы связи и другую конфиденциальную информацию".
Информация о том, что воздушные шары занимались шпионажем, основана в том числе на изображениях, сделанных американскими самолетами-разведчиками в тот момент, когда границу США пересекал воздушный шар, который был впоследствии сбит американскими военными.
В Госдепартаменте США заявили, что анализ обломков китайского воздушного шара "несовместим" с объяснением из Пекина о том, что это был метеозонд.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".