В Киевской области обнаружили вражеские шары с отражателями, работает ПВО

Игнат: Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Отрабатывать по ним мощными средствами никто не будет Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

"В небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.

Видео следов в небе опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Объекты, которые зафиксировали в небе Украины, – вражеские шары с отражателями, которые переносит ветер; такие же враг применял в предыдущие дни, уточнил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины 24/7 и ведут радиолокационную разведку пространства... Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы различить, что летит. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет", – сказал Игнат.

Он отметил, что такие шары двигаются по принципу "куда ветер дует – туда он и летит", в связи с чем один из них залетел и на территорию Молдовы.

По его словам, Россия использует такие шары как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание.

"А еще можно где-то вместе с шарами и БПЛА использовать так, чтобы его спрятать... Возможно, были и шары, и БПЛА. Сейчас нет точной информации, будем выяснять оперативно", – добавил спикер ВС ВСУ.