В Киевской области обнаружили вражеские шары с отражателями, работает ПВО

"В небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.
Видео следов в небе опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".
Объекты, которые зафиксировали в небе Украины, – вражеские шары с отражателями, которые переносит ветер; такие же враг применял в предыдущие дни, уточнил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".
"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины 24/7 и ведут радиолокационную разведку пространства... Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы различить, что летит. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет", – сказал Игнат.
Он отметил, что такие шары двигаются по принципу "куда ветер дует – туда он и летит", в связи с чем один из них залетел и на территорию Молдовы.
По его словам, Россия использует такие шары как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание.
"А еще можно где-то вместе с шарами и БПЛА использовать так, чтобы его спрятать... Возможно, были и шары, и БПЛА. Сейчас нет точной информации, будем выяснять оперативно", – добавил спикер ВС ВСУ.
О применении Россией шаров с угловыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда их зафиксировали над Днепропетровской областью.
14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины.
Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом.