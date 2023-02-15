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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области обнаружили вражеские шары с отражателями, работает ПВО

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Игнат: Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Отрабатывать по ним мощными средствами никто не будет
Игнат: Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Отрабатывать по ним мощными средствами никто не будет
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

В Киевской области объявлена тревога из-за появления объектов в воздушном пространстве региона. Об этом сообщила Киевская военная обладминистрация.

"В небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.

Видео следов в небе опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Объекты, которые зафиксировали в небе Украины, – вражеские шары с отражателями, которые переносит ветер; такие же враг применял в предыдущие дни, уточнил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев"

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины 24/7 и ведут радиолокационную разведку пространства... Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы различить, что летит. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет", – сказал Игнат.

Он отметил, что такие шары двигаются по принципу "куда ветер дует – туда он и летит", в связи с чем один из них залетел и на территорию Молдовы.

По его словам, Россия использует такие шары как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание. 

"А еще можно где-то вместе с шарами и БПЛА использовать так, чтобы его спрятать... Возможно, были и шары, и БПЛА. Сейчас нет точной информации, будем выяснять оперативно", – добавил спикер ВС ВСУ. 

Контекст:

О применении Россией шаров с угловыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда их зафиксировали над Днепропетровской областью.

14 февраля такие шары снова появились в воздушном пространстве Украины.

Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом

Теги: Молдова, Киевская область, ПВО, воздушное пространство, война России против Украины, ветер, воздушная тревога, Юрий Игнат
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