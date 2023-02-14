В Молдове объяснили, почему закрывали воздушное пространство 14 февраля

Сообщается, что министерство обороны получило информацию об обнаружении объектра в воздушном пространстве Республики Молдова, вблизи города Сорока.

"Учитывая погодные условия и невозможность идентифицировать объект и отслеживать траекторию его полета, для обеспечения безопасности граждан Межведомственная комиссия по управлению воздушным пространством приняла решение временно закрыть воздушное пространство", – говорится в сообщении.

После проверки информации и подтверждения, что никакой угрозы безопасности нет, воздушное пространство было открыто. В настоящее время полеты выполняются в безопасных условиях, отметили власти Молдовы.