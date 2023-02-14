В Молдове объяснили, почему закрывали воздушное пространство 14 февраля

Сообщается, что министерство обороны получило информацию об обнаружении объектра в воздушном пространстве Республики Молдова, вблизи города Сорока.
"Учитывая погодные условия и невозможность идентифицировать объект и отслеживать траекторию его полета, для обеспечения безопасности граждан Межведомственная комиссия по управлению воздушным пространством приняла решение временно закрыть воздушное пространство", – говорится в сообщении.
После проверки информации и подтверждения, что никакой угрозы безопасности нет, воздушное пространство было открыто. В настоящее время полеты выполняются в безопасных условиях, отметили власти Молдовы.
14 февраля появились сообщения о том, что Молдова закрыла воздушное пространство. В результате этого часть самолетов, которая летела в Кишинев, села в румынском городе Яссы. Сообщалось, что пять авиарейсов в Кишинев отменили, перенаправили или задержали. Еще шесть самолетов не смогли вылететь из Кишинева.
В сети ходили слухи о том, что в воздушном пространстве Молдовы зафиксирован беспилотник, но подтверждения этому не было. Первые официальные комментарии появились только одновременно с объявлением об отмене запрета на полеты и открытии воздушного пространства.