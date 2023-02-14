ЕС готов помогать Молдове на фоне давления со стороны РФ – Боррель

"Мы знаем, под каким большим давлением со стороны России находится Молдова. Молдова будет принимать следующую политическую конференцию Европейского политического сообщества. Это будет хорошим поводом для всех [партнеров], чтобы продемонстрировать поддержку Молдовы, помочь ей выстоять под усиливающимся ежедневным давлением со стороны России", – заявил он.
Боррель также сказал, что сегодня во время встречи министров обороны НАТО страны-партнеры с участием ЕС рассмотрят и ситуацию на Кавказе, в частности вокруг Грузии.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.