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ЕС готов помогать Молдове на фоне давления со стороны РФ – Боррель

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Боррель: Мы знаем, под каким большим давлением со стороны России находится Молдова
Боррель: Мы знаем, под каким большим давлением со стороны России находится Молдова
Фото: EPA

Евросоюз готов поддерживать Молдову на фоне угроз и давления на эту страну со стороны РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров обороны стран НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) 14 февраля, пишет "Укринформ".

"Мы знаем, под каким большим давлением со стороны России находится Молдова. Молдова будет принимать следующую политическую конференцию Европейского политического сообщества. Это будет хорошим поводом для всех [партнеров], чтобы продемонстрировать поддержку Молдовы, помочь ей выстоять под усиливающимся ежедневным давлением со стороны России", – заявил он.

Боррель также сказал, что сегодня во время встречи министров обороны НАТО страны-партнеры с участием ЕС рассмотрят и ситуацию на Кавказе, в частности вокруг Грузии.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, Евросоюз, Жозеп Боррель
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