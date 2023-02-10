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В Молдове подтвердили, что Украина передала Кишиневу планы России по дестабилизации в стране

Санду ведет с Зеленским "непрерывный обмен мнениями и информацией о ситуации в регионе", отмечается на сайте президента Молдовы
Санду ведет с Зеленским "непрерывный обмен мнениями и информацией о ситуации в регионе", отмечается на сайте президента Молдовы
Фото: president.gov.ua (архив)

Молдова получала от Украины информацию о планах РФ дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом 9 февраля подтвердила Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

"СИБ подтверждает, что, как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдова, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

При этом в СИБ добавили, что "не могут предоставить более подробную информацию, поскольку существует риск поставить под угрозу различные текущие операции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета 9 февраля, что украинская разведка перехватила "детальный российский план по разрушению политической ситуации в Молдове".

"Российский документ, который показывает: кто, когда, в результате каких действий собирается сломить Молдову, сломить демократическое устройство этой страны и установить свой контроль над ней", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что "ни минуты не колебался, получив этот документ" – всю информацию предоставил президенту Молдовы.

Майя Санду "находится в постоянном контакте с лидерами государств и правительств европейских стран и другими внешними партнерами", включая Зеленского, с которым "ведет непрерывный обмен мнениями и информацией о ситуации в регионе", говорится в разъяснении по поводу заявлений главы Украинского государства, опубликованном на сайте президента Молдовы 9 февраля.

"Наши ответственные институты работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предвидеть и предотвратить любые попытки подорвать наше государство", – сказано в сообщении.

Контекст:

19 декабря 2022 года глава СИБ Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

Теги: Россия, Украина, Молдова, разведка, угрозы, диверсия, Владимир Зеленский, документы, президент, Майя Санду
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