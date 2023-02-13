Подоляк о планах РФ совершить госпереворот в Молдове: Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования"

"Попытки России дестабилизировать Молдову и совершить госпереворот – еще одно доказательство подлинной сущности российского экспансионистского государства и неограниченности его аппетитов. Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования", – написал Подоляк.
Он отметил, что "работать с симптомами не получится – [нужно] только избавиться от возбудителя".
Намагання Росії дестабілізувати Молдову та вчинити держпереворот – ще один доказ справжньої сутності російської експансіоністської держави та необмеженості її апетитів. Це треба пам’ятати всім, хто хоче «врегулювання». Працювати із симптомами не вийде – лише позбутися збудника.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 13, 2023
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.