Подоляк о планах РФ совершить госпереворот в Молдове: Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования"

Подоляк: Работать с симптомами не получится – только избавиться от возбудителя Фото: president.gov.ua

"Попытки России дестабилизировать Молдову и совершить госпереворот – еще одно доказательство подлинной сущности российского экспансионистского государства и неограниченности его аппетитов. Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования", – написал Подоляк.

Он отметил, что "работать с симптомами не получится – [нужно] только избавиться от возбудителя".