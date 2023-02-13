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Подоляк о планах РФ совершить госпереворот в Молдове: Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования"

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Подоляк: Работать с симптомами не получится только избавиться от возбудителя
Подоляк: Работать с симптомами не получится – только избавиться от возбудителя
Фото: president.gov.ua

Страны, которые рассматривают вариант умиротворения агрессора, должны иметь в виду, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию не только в Украине. Об этом 13 февраля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Попытки России дестабилизировать Молдову и совершить госпереворот – еще одно доказательство подлинной сущности российского экспансионистского государства и неограниченности его аппетитов. Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования", – написал Подоляк.

Он отметил, что "работать с симптомами не получится – [нужно] только избавиться от возбудителя".

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Молдова, спецслужбы, Михаил Подоляк
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