Санду заявила о планах России провести в Молдове госпереворот с захватом заложников

По словам Санду, Россия не впервые намеревается дестабилизировать ситуацию в Молдове Фото: EPA

По ее словам, Россия не впервые намеревается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Осенью прошлого года такие попытки уже предпринимались, но благодаря оперативному вмешательству органов Молдовы, они оказались безуспешными, сказала президент.

"План [России] на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", – рассказала президент Молдовы.

Она отметила, что с помощью протестов оппозиции РФ намерена совершить госпереворот в Молдове и сменить власть.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", – сказала Санду.

Она заверила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

Санду отметила, что при осуществлении плана преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности на партию "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с экс-лидером Демократической партии Молдовы, бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

По словам Санду, цель этих действий – свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную, пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".