Россия попытается устроить переворот в Молдове – Данилов

"В Молдове сейчас происходит смена руководства страны, там сейчас максимально усиливается силовой блок", – сказал он.
По словам Данилова, украинская разведка предупредила Молдову, что Россия в ближайшее время хочет провести там государственный переворот.
"Они все это осознают. Россия хочет, чтобы там еще раз "загорелось", чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание", – сказал Данилов.
По словам Данилова, Россия направила в Турцию чеченских боевиков, которые могут попытаться проникнуть в Молдову.
"Я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24–25–26 февраля в составе так называемой чеченской группировки здесь, на нашей территории, сегодня работают "спасателями" в Турции. Очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы не произошло так, чтобы эти спасатели оказались в Кишиневе. Мы знаем их фамилии, имена и отчества. У них была личная задача с 24 февраля", – сказал Данилов.
10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Санду приняла отставку главы кабмина и поблагодарила ее за "огромную жертву и усилия, чтобы возглавить страну во времена такого количества кризисов".
Анализируя причины отставки, "Радио Свобода" связывает ее с возможной борьбой между разными фракциями правящей партии "Действие и солидарность", у которой в парламенте большинство. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.