Россия попытается устроить переворот в Молдове – Данилов

"В Молдове сейчас происходит смена руководства страны, там сейчас максимально усиливается силовой блок", – сказал он.

По словам Данилова, украинская разведка предупредила Молдову, что Россия в ближайшее время хочет провести там государственный переворот.

"Они все это осознают. Россия хочет, чтобы там еще раз "загорелось", чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание", – сказал Данилов.

По словам Данилова, Россия направила в Турцию чеченских боевиков, которые могут попытаться проникнуть в Молдову.

"Я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24–25–26 февраля в составе так называемой чеченской группировки здесь, на нашей территории, сегодня работают "спасателями" в Турции. Очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы не произошло так, чтобы эти спасатели оказались в Кишиневе. Мы знаем их фамилии, имена и отчества. У них была личная задача с 24 февраля", – сказал Данилов.