Президент Молдовы выдвинула кандидатуру нового премьер-министра

"Экономика и безопасность страны нуждаются в новой жизни. Новое правительство должно повысить уровень безопасности и сохранить Молдову в мире свободных стран. […] Я провела консультации с парламентскими фракциями и выдвинула Дорина Речана кандидатом в премьер-министры", – сказала Санду на брифинге.

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) поддержала кандидатуру Речана.

Кандидат заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Он назвал три основных приоритета.

"Первое – порядок и дисциплина в госинститутах, они должны обслуживать граждан и бизнес. Да, есть сопротивление, но мы его преодолеем. Второе – дать новую жизнь экономике. Это значит дать больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малых и средних предприятий. Это путь к созданию рабочих мест, большим зарплатам. Третье – мир и стабильность. Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности", – сказал он.

По словам Речана, особым пунктом программы нового правительства он выделил интеграцию в ЕС.

"Мы должны ускорить процесс гармонизации законодательства, выполнить все условия, но – внимание — не для того, чтобы поставить галочку, а обеспечить благосостояние в стране", – заявил политик.