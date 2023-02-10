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Президент Молдовы выдвинула кандидатуру нового премьер-министра

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Санду: Экономика и безопасность Молдовы нуждаются в новой жизни
Санду: Экономика и безопасность Молдовы нуждаются в новой жизни
Фото: EPA

Президент Молдовы Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями выдвинула кандидатуру своего советника по вопросам обороны и нацбезопасности Дорина Речана на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил молдавский портал Newsmaker.

"Экономика и безопасность страны нуждаются в новой жизни. Новое правительство должно повысить уровень безопасности и сохранить Молдову в мире свободных стран. […] Я провела консультации с парламентскими фракциями и выдвинула Дорина Речана кандидатом в премьер-министры", – сказала Санду на брифинге.

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) поддержала кандидатуру Речана.

Кандидат заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Он назвал три основных приоритета.

"Первое – порядок и дисциплина в госинститутах, они должны обслуживать граждан и бизнес. Да, есть сопротивление, но мы его преодолеем. Второе – дать новую жизнь экономике. Это значит дать больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малых и средних предприятий. Это путь к созданию рабочих мест, большим зарплатам. Третье – мир и стабильность. Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности", – сказал он.

По словам Речана, особым пунктом программы нового правительства он выделил интеграцию в ЕС.

"Мы должны ускорить процесс гармонизации законодательства, выполнить все условия, но – внимание — не для того, чтобы поставить галочку, а обеспечить благосостояние в стране", – заявил политик.

Контекст:

10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставкуСанду приняла отставку главы кабмина и поблагодарила ее за "огромную жертву и усилия, чтобы возглавить страну во времена такого количества кризисов".

Анализируя причины отставки, "Радио Свобода" связывает ее с возможной борьбой между разными фракциями правящей партии "Действие и солидарность", у которой в парламенте большинство.  Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Дорин Речан
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