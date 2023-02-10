Премьер-министр Молдовы подала в отставку. Санду поблагодарила ее за "жертву и усилия" и проводит консультации в парламенте

По ее словам, за полтора года ее правительству удалось сохранить политическое спокойствие в Приднестровье, организовать прием беженцев из Украины и избежать кризиса в связи с поставками российского газа в страну. Также она подчеркнула, что за это время Молдова получила статус страны – кандидата на членство в Евросоюзе.

"Мне выпала честь быть премьером Молдовы... Я верю в Молдову, в людей этой страны и в то, что у нас все получится", – сказала Гаврилица, отметив, "если бы у правительства Молдовы было дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились намного большего".

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку главы кабмина и поблагодарила ее за "огромную жертву и усилия, чтобы возглавить страну во времена такого количества кризисов".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна руководилась ответственно, с большим вниманием и преданным трудом. У нас стабильность, мир и развитие – там, где другие хотели войны и банкротства", – говорится в сообщении Санду в Facebook.

Она проинформировала, что, согласно закону, проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на должность премьер-министра республики.

Анализируя причины отставки, "Радио Свобода" связывает ее с возможной борьбой между разными фракциями правящей "Партии действия и солидарности", у которой в парламенте большинство.

Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.